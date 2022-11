Une nouvelle analyse de l’émetteur d’ETP GraniteShares, qui propose une gamme d’ETP 3x à effet de levier et short sur des actions françaises, britanniques et américaines populaires cotées sur les bourses nationales, y compris Euronext Paris, révèle qu’au 1er novembre 2022, Orpea un groupe actif dans le domaine de la santé et de l’hébergement des personnes âgés, était la société cotée française la plus vendue à découvert.

Quelque 12,67% de ses actions étaient détenues à découvert par huit sociétés d’investissement. Helikon Investments Ltd détenant la position courte la plus importante avec 4,92% des actions de la société.

La deuxième société la plus vendue à découvert était la multinationale française de services et de conseil en technologies de l’information, Atos SE, avec 11,58% de ses actions détenues à découvert par sept gestionnaires de fonds.

Viennent ensuite Alstom S.A. ADR, Eutelsat Communications et Casino Guichard-Perrachon avec respectivement 7,45 %, 7,29 % et 7,24 % de leurs actions détenues à découvert par huit, cinq et quatre fonds d’investissement. GraniteShares a réalisé une première mondiale l’année dernière en lançant 20 ETP offrant des expositions quotidiennes longues (+ 3x) et short (-3x) sur 10 des plus grandes valeurs françaises. Cela a été suivi par la cotation d’une gamme d’ETPs à la Bourse de Paris, qui offrent aux investisseurs un accès en EUR à des expositions quotidiennes à effet de levier longues et short sur les plus grandes actions américaines individuelles, des indices composites d’actions technologiques américaines et des actions axées sur l’avenir des véhicules électriques.

Le tableau présente les 10 positions courtes les plus importantes des sociétés cotées et négociées sur Euronext Paris.