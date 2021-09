La Banque Centrale Européenne était attendue ce 9 septembre sur un recalibrage de son programme d’achat lié à la pandémie (PEPP) . Si la pression est moindre que sur la Réserve Fédérale, les acteurs étaient en l’attente de l’évolution de son discours et d’une éventuelle reprise en main de la Banque Centrale par ses membres « faucons » qui considéraient que les arguments (croissance solide, reprise de l’inflation) ne manquaient pas pour justifier un ajustement du soutien monétaire.

Christine Lagarde a fait preuve d’une grande mesure dans ses propos.

Le programme est recalibré, mais il s’agit d’un « rythme légèrement plus faible » d’achat, dans une enveloppe globale inchangée. On évite là toute notion de « Tapering » .

La croissance est solide et révisée à la hausse, mais avec un objectif de 2.1% pour 2023, la reprise va s’essouffler rapidement et sans surprise.

L’inflation est plus forte mais reste temporaire (un temporaire qui commence a sérieusement durer…). Ainsi l’objectif 2023 de 1,5% montre clairement que si l’inflation devrait durablement être plus élevée qu’avant la pandémie, le risque d’emballement semble contenu..

A ce stade, la position de la BCE est logique et mesurée : un recalibrage pour faire face à une demande qui n’a plus besoin d’être autant stimulée et un message constructif sur l’économie.

L’exercice reste confortable, sans hausses de taux à l’horizon, les conséquences de cet ajustement devraient être indolores pour les marchés actions.