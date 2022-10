Titulaire d’un Master de Droit privé à l’Université Paris-Saclay, Eric Birotheau, 52 ans, débute sa carrière chez CARDIF (devenu BNP Paribas Cardif) en 1995 : d’abord Juriste puis Responsable du service Juridique de la Direction de l’Exploitation et enfin Juriste conseil au sein de la Direction Juridique et Fiscale. Il rejoint BNP Paribas Wealth Management en 2004 en tant qu’Ingénieur Patrimonial au sein du département Gestion de Fortune. Il y accompagne et conseille des prospects et grands clients, sur des sujets de fiscalité, de transmission et d’organisation patrimoniale.

Edouard Madinier, Membre du Directoire chez Banque Richelieu France, déclare : “Nous tenons tout particulièrement à remercier Jean-François Lucq pour son professionnalisme et ses talents de pédagogue. Nous lui souhaitons le meilleur pour sa retraite. Banque Richelieu France poursuit sa feuille de route : nous sommes ravis qu’Éric Birotheau prenne la tête de notre équipe d’Ingénierie Patrimoniale. Sa solide expérience enrichira notre savoir-faire et consolidera notre expertise, au service de nos grands clients.”

Banque Richelieu France a su conforter ces dernières années son positionnement de banque privée boutique sur le territoire français. Un changement de directoire et le recrutement de plusieurs experts de maisons prestigieuses, allié à des expertises internes fidèles, lui permettent aujourd’hui d’offrir une offre complète et intégrée à des clients High et Ultra High Net Worth, avec une attention et une qualité de service très différentes de celles offertes par les grands groupes.