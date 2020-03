À la suite de la recommandation de la Commission européenne qui préconise d’établir des standards pour les fonds gérés de manière durable, la fédération belge du secteur financier Febelfin a mis au point ce label ainsi que ce standard de qualité pour les produits financiers durables. Il vise à fournir aux investisseurs l’assurance que les produits labellisés sont gérés de manière durable.

Neuberger Berman dispose d’une longue tradition de solutions ESG sur toutes les classes d’actifs et les facteurs ESG sont pris en compte par nos gérants sur l’ensemble de notre plateforme mondiale. Cette approche bottom-up est complétée par l’expertise de notre équipe d’investissement ESG, qui a développé un système de notation ESG propriétaire.

Avec le label « Towards Sustainability », le fonds Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend est reconnu pour son intégration des facteurs ESG et l’exclusion des investissements non durables. Faisant partie d’une plateforme consacrée à la gestion en dette émergente dont l’encours sous gestion dépasse 26 milliards de dollars, le fonds investit dans des obligations souveraines et corporate libellées en devises locales ou en devises fortes émises par des émetteurs qui ont une part importante de leur activité économique dans les pays des marchés émergents. Les investissements sont effectués sur des obligations Investment Grade, notées au minimum Baa3, BBB.

Pour Rob Drijkoningen, Co-Responsable de la dette émergente chez Neuberger Berman : « Le fonds était déjà fortement axé sur l’ESG étant donné son statut de fonds durable et ce label représente une extension naturelle du travail concernant l’ESG entrepris dès la création du fonds. En plus de réduire et d’exclure les activités non durables conjugué à un processus d’engagement fort, le fonds applique une approche "best-in-class" dans la sélection des pays émergents et des entreprises de ces pays. »

Jonathan Bailey, Responsable des investissements ESG chez Neuberger Berman, ajoute : « Pour nombre de nos clients, la durabilité et l’impact de leur portefeuille sont des éléments importants à prendre en compte avec la performance des investissements. Nous sommes convaincus depuis longtemps que les facteurs ESG sont un moteur important des rendements d’investissement à long terme, tant du point de vue des opportunités que de la réduction des risques. »

« Recevoir le label "Towards Sustainability" pour ce fonds témoigne des efforts que nous déployons à l’échelle de l’entreprise pour offrir des solutions durables à nos clients. C’est une étape positive pour le secteur de la gestion d’actifs, qui contribue à faire entrer l’investissement durable dans les produits et services financiers conventionnels. Et nous sommes également en train d’appliquer les normes établies par Febelfin à d’autres fonds de notre gamme. »