– Galileo Global Education (Galileo), acteur mondial de l’enseignement supérieur et premier groupe européen du secteur, annonce aujourd’hui que Providence Equity Partners, actionnaire majoritaire depuis 2011, est entré en négociation exclusive, pour la cession de sa participation Galileo à un consortium international d’investisseurs institutionnels de long terme, incluant le Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”), au travers de sa filiale à 100% CPP Investment Board Europe SARL, et Montagu, et les actionnaires actuels Téthys et Bpifrance. A l’issue de la transaction, CPP Investments et Téthys Invest détiendront chacun, à égalité, approximativement 40% du capital de la société.

Marc-François Mignot Mahon, Président Directeur Général de Galileo Global Education dit : “Je remercie Providence qui nous a permis de devenir l’acteur mondial de référence en seulement quelques années et qui passe le relais aux plus prestigieux des grands investisseurs institutionnels de long terme. Je veux aussi remercier Téthys Invest et Bpifrance pour leur soutien sans faille.

L’éducation a besoin du temps long, l’éducation mérite les investisseurs institutionnels les plus prestigieux, l’éducation c’est le plus bel investissement qu’il soit puisque c’est un investissement dans les femmes et les hommes pour leur permettre de se construire et de construire la société de demain C’est évidemment une incroyable nouvelle, Galileo accueille avec une immense fierté , ces institutions internationales majeures, publiques et privées qui se regroupent pour nous aider à devenir le leader mondial de l’enseignement supérieur et à réaffirmer notre vocation au service de la société : éduquer et former.

Je pense aux milliers de collaborateurs de Galileo qui aujourd’hui doivent se sentir fiers, reconnus, pour leur incroyable engagement quotidien au service de nos étudiants partout dans le monde.”

Alain Carrier, Senior Managing Director and Head of International à CPP Investments, dit, « Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de travailler de concert avec Marc-François, Téthys Invest, Montagu et Bpifrance à long terme pour continuer d’offrir une expérience d’éducation de la plus haute qualité aux étudiants sur les marchés mondiaux. CPP Investments cherche des occasions de travailler avec des équipes de direction de premier ordre et de les soutenir en vue de créer de la valeur à long terme pour les cotisants et les bénéficiaires du CPP. »

Ryan Selwood, Managing Director and Head of Direct Private Equity at CPP Investments, said, « Galileo, sous la direction de Marc-François, a établi une plateforme mondiale unique dans le secteur des études supérieures, offrant des cours et des qualifications de qualité et novateurs aux étudiants du monde entier. La société et l’équipe de direction ont l’ambition, la capacité et l’occasion de mettre à profit son impressionnante trajectoire de croissance dans l’avenir. Nous collaborerons avec elles afin de mettre à profit leur réussite au moyen de l’expansion des affaires dans de nouveaux marchés, ce qui leur permettra d’améliorer le large éventail de sujets et de spécialités qu’elles offrent aux étudiants aux études supérieures du monde entier. »

Alexandre Benais, CEO of Téthys Invest affirme que : « Nous sommes heureux de continuer à soutenir Galileo dans son développement, aux côtés de son équipe dirigeante et de partenaires de grande qualité , dans un métier où un actionnariat de long terme prend tout son sens pour permettre au groupe de déployer sa stratégie »

Guillaume Jabalot, Directeur associé à Montagu, affirme « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous inscrire dans la durée aux côtés de Marc-François Mignot-Mahon et ses équipes qui ont à cœur de faire de Galileo le leader mondial incontesté de l’enseignement supérieur »

Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance dit, « Marc-François Mignot Mahon et ses équipes sont parvenus à créer un champion français de l’éducation supérieure de rang mondial. Nous sommes très fiers de poursuivre notre accompagnement du groupe Galileo dans une nouvelle phase de son développement, aux côtés de l’équipe dirigeante, de Téthys Invest et de nouveaux partenaires de long terme prestigieux. L’éducation est un secteur d’investissement prioritaire pour Bpifrance qui a à cœur de contribuer au développement international de champions français, dans une démarche responsable et centrée sur la qualité des services éducatifs. »

Karim Tabet, directeur général de Providence Equity, a déclaré : « Notre vision de Galileo a commencé en 2011 avec une feuille blanche. Nous y avons vu l’opportunité de créer une plate-forme d’éducation internationale de premier plan qui offre aux étudiants une expérience d’apprentissage exceptionnelle à travers l’innovation, la créativité, les arts et la culture. En étroite collaboration avec Marc-François et son équipe, nous avons réalisé avec succès un certain nombre d’acquisitions stratégiques et soutenu les écoles existantes dans leur expansion. L’annonce d’aujourd’hui représente une étape importante - l’arrivée de nouveaux propriétaires à long terme qui se sont engagés à porter Galileo à un nouveau niveau et à faire avancer sa mission : améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et son impact positif dans le monde. »

Sous réserve des approbations légales et réglementaires, la transaction devrait se clôturer au deuxième trimestre 2020.