Les inégalités économiques dans le monde n’ont cessé de croire au cours de ces dernières décennies. Ainsi, entre 1980 et 2018, au niveau mondial, les revenus des 1% les plus riches ont augmenté deux fois plus que ceux des 50% les plus pauvres, d’après un rapport récent publié par le Laboratoire sur les inégalités mondiales (World Inequality Lab).

En tant que gestionnaire d’actifs, CPR AM a souhaité encourager les entreprises les plus vertueuses en finançant celles qui, par leurs pratiques, contribuent au progrès social dans leur pays, en lançant le fonds CPR Invest Social Impact, à la fin de l’année 2019.

Une thématique renforcée par la crise sanitaire

Cette stratégie d’investissement s’inscrit plus que jamais dans l’environnement actuel, marqué par « une crise sanitaire qui a renforcé les inégalités », comme l’a rappelé Emmanuelle Court, la directrice générale déléguée en charge du développement commercial. Pour Yasmine de Bray, gérante du fonds, « ce contexte a ainsi permis de valider les critères de sélection de CPR AM ».

De nombreuses sociétés présentes au sein de CPR Invest Social Impact ont ainsi fait preuve de pratiques sociales vertueuses. Yasmine De Bray, Gérante du fonds CPR Invest Social Impact, CPR AM

Selon la gérante, de nombreuses sociétés présentes au sein de CPR Invest Social Impact ont ainsi fait preuve de pratiques sociales vertueuses, à l’image de L’Oréal ou LVMH qui ont mis leurs usines à disposition pour produire du gel hydroalcoolique ou encore Air Liquide et Valeo qui se sont mobilisés pour fabriquer des ventilateurs destinés aux hôpitaux.

Des performances au rendez-vous

Preuve de la solidité de son processus de gestion, le fonds CPR Invest Social Impact affiche une performance positive depuis son lancement avec une progression annuelle de plus de 2 % en 2020 (au 19/11/20), ce qui montre sa capacité de résilience dans un contexte boursier chahuté, marqué par la crise du Covid-19.

Il faut dire que selon Vafa Ahmadi, directeur de la gestion thématique chez CPR AM, la réduction des inégalités est une externalité positive qui est « non seulement recherchée par les investisseurs mais aussi de plus en plus valorisée ».