Après une première levée de fonds de 1,3 millions d’euros réalisée en 2019, Ulysse est fière d’annoncer une deuxième levée de fonds de 4 millions d’euros, après un tour de table effectué auprès de Frst, Kima Ventures et de business angels.

Accélérer le développement d’Ulysse en France et à l’international

Depuis sa création en 2018, Ulysse a accompagné plus de 30 000 voyageurs et enregistre une croissance annuelle de 100 %, et ce malgré la crise du secteur aérien. L’entreprise a également vu son chiffre d’affaires quasiment doubler entre décembre 2020 et septembre 2021.

Cette nouvelle étape marque un tournant dans l’histoire de la startup. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, elle va pouvoir accélérer son développement pour devenir leader en France et s’étendre à l’international en ouvrant trois nouveaux marchés : les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Espagne.

Proposer de nouveaux services et consolider les partenariats

Avec une forte volonté de simplifier et moderniser l’expérience de voyage en avion, Ulysse propose des services uniques sur son secteur. Il est désormais possible d’échanger facilement ses chèques vacances ANCV contre des crédits voyage Ulysse, pour s’envoler partout dans le monde avec la compagnie aérienne de son choix, sans limite de dates.

Depuis 2020, Ulysse propose également un service unique en France d’annulation de réservation sans aucun motif avec remboursement instantané. Elle accepte aussi le paiement en cryptomonnaies suite à l’intégration de Coinbase sur sa plateforme.

“Sur un marché qui n’a pas connu de changements majeurs depuis plus de 20 ans et suite aux récents évènements, la confiance des voyageurs dans l’aérien n’a fait que se dégrader. Ce secteur a besoin d’évoluer vers un monde où la réservation est plus simple et le service plus efficace. Nous voulons transformer le voyage en avion en proposant une expérience unique avec de nouveaux services qui répondent vraiment au besoin des voyageurs. Toujours dans l’optique de rendre le voyage en avion plus simple, plus fiable et plus durable.” déclare Axel Guidicelli, co-fondateur et CEO de la jeune startup.

La gestion et l’accompagnement de ses clients pendant la COVID-19 ont valu à Ulysse d’être classée au rang des plateformes de vente de billets d’avion les mieux notées en Europe (4,9/5 sur Trustpilot). Le modèle d’Ulysse, basé sur une forte rétention de ses clients, sur un secteur où ces derniers ne sont généralement pas fidèles, a fait preuve de succès et lui permet aujourd’hui de gagner la confiance de nouveaux investisseurs tels que Frst ou encore Kima Ventures.

“Ulysse réinvente l’expérience du voyage aérien en construisant un produit sans friction, transparent et à l’écoute de ses utilisateurs. La période que nous traversons n’a fait qu’amplifier le besoin des voyageurs de pouvoir se fier à une marque forte dans l’aérien. C’est pour permettre à l’équipe d’Ulysse de réaliser leur vision sur un marché gigantesque que nous avons choisi de les accompagner.” déclare Gabriel de Vinzelles, Principal chez Frst.

Avec cette nouvelle levée de fonds, Ulysse prévoit de renforcer ses équipes en recrutant une dizaine de profils Tech, Marketing et Customer Success. De prochains lancements sont également à venir avec notamment une application mobile très attendue par ses clients et de nouveaux partenariats avec des compagnies aériennes, en gardant toujours le même objectif : satisfaire ses clients en fluidifiant l’expérience de voyage.