UiPath, le leader de l’automatisation des processus robotiques (RPA), affirme sa position de leader dans la transition vers “l’Automatisation First” en clôturant sa levée Série D pour 568 millions de dollars sur la base d’une valorisation à 7 milliards de dollars. Cette nouvelle levée a été menée par Coatue rejoint par Dragoneer, Wellington, Sands Capital ainsi que des fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates Inc ; Accel, qui avait mené les séries A et B ; CapitalG et Sequoia, la série C ; auxquels s’ajoutent d’autres investisseurs existants comme IVP et Madrona Ventures Group.

Avec cette valorisation à 7 milliards de dollars, UiPath est aujourd’hui l’un des éditeurs de logiciels d’Intelligence Artificielle (IA) ayant la croissance la plus rapide, le plus valorisée au monde. Depuis la clotûre de sa série A en avril 2017, UiPath a franchi plusieurs étapes étapes importantes :

UiPath a fait grandir la plus large communauté mondiale d’utilisateurs du RPA avec aujourd’hui 400.000 utilisateurs répartis dans 200 pays ;

UiPath a élargi sa clientèle à travers le monde et compte aujourd’hui parmi ses clients, 8 des 10 plus grandes entreprises recensées au classement Fortune 500 Global, et plus de 50% des 50 premières entreprises du classement ;

UiPath a fourni à ses clients 6 versions de sa plateforme RPA ; lancé UiPath Go !, une plateforme collaborative ; intégré l’IA en ajoutant de nouvelles fonctionalités comme la « Computer Vision » ; et créé une architecture ouverte et extensible faisant d’UiPath la plateforme de choix des développeurs ;

UiPath a augmenté ses revenus récurrents annuels passant de 8 millions de dollars à plus de 200 millions de dollars - un des plus gros taux de croissance de l’histoire du secteur des éditeurs de logiciels d’entreprise ;

La société emploie aujourd’hui 2 500 employés (un nombre multiplié par 16 sur les derniers 24 mois).

« Nous sommes à un tournant. Les décideurs, où qu’ils soient, renforcent leur main-d’œuvre avec des robots logiciels, accélérant la transformation numérique de leur entreprise et permettant aux employés de consacrer du temps à des tâches plus impactantes », a déclaré Daniel Dines, cofondateur et PDG d’UiPath. « UiPath mène cette révolution de l’emploi, animée par notre détermination fondamentale à démocratiser la RPA et à concrétiser notre vision d’un robot assistant pour chaque personne. Je suis honoré par le soutien incroyable que nos clients, partenaires et investisseurs nous apportent chaque jour, nous incitant à travailler plus dur pour faire de la RPA une plateforme qui dévoile non seulement le véritable potentiel de l’IA, mais également d’autres technologies émergentes. Nous venons juste de commencer. »

Parmi les nouveaux clients figurent American Fidelity, BankUnited, CWT (anciennement Carlson Wagonlit Travel), Duracell, Google, Japan Exchange Group (JPX), LogMeIn, McDonalds, NHS Shared Business Services, Nippon Life Insurance Company, NTT Communications Corporation, Orange™, Ricoh Company, Ltd., Rogers Communications, Shinsei Bank, Quest Diagnostics, Uber, US Navy, Voya Financial, Virgin Media, et World Fuel Services.

L’engagement d’UiPath à fournir la meilleure solution RPA et à créer une équipe puissante, ouverte et transparente a suscité une reconnaissance importante. UiPath est aujourd’hui :