Avec une croissance de son chiffre d’affaires récurrent passant d’1 million de dollars à 100 millions de dollars en moins de 21 mois, UiPath est la société de logiciels d’entreprise à la croissance la plus rapide dans l’histoire du secteur. Avec cette levée de fonds, UiPath renforce sa capacité à délivrer un ensemble de solutions en Intelligence Artificielle par le biais du RPA pour les entreprises de toute taille.

Dirigée en France par Eric Adrian, la société ambitionne de devenir la référence en matière de RPA sur ce marché. En effet, cette technologie émergeante va vite devenir indispensable. De nombreuses grandes entreprises françaises du secteur bancaire, de l’industrie ou de la distribution ont pu tester la puissance et la fiabilité de la technologie RPA de UiPath et sont désormais prêtes à déployer leurs projets à une échelle globale. Selon une étude du Forum économique mondial publiée le 17 septembre, les robots réaliseront 52% des tâches professionnelles courantes dès 2025. L’étude affirme également que la révolution robotique créera 58 millions de nouveaux emplois nets au cours des cinq prochaines années.

"L’automatisation intelligente des processus est en train de remodeler l’avenir du travail. Il s’agit certes d’améliorer la performance mais également de relever un défi, qui est au centre des valeurs de UiPath, pour que le travail soit créatif et inspirant pour chaque collaborateur. Les dégager des tâches répétitives et chronophages permet de créer un cercle vertueux de productivité et de performance pour les organisations." Eric Adrian, Directeur Général de UiPath France.