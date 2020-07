UiPath, entreprise leader sur le marché des logiciels d’automatisation robotisée des processus (RPA), annonce la clôture de sa levée de fonds Série E pour 225 millions de dollars sur la base d’une valorisation à 10,2 milliards de dollars. Cette nouvelle levée de fonds a été menée par Alkeon Capital Management. Les autres participants sont Accel, Coatue, Dragoneer, IVP, Madrona Venture Group, Sequoia Capital, Tencent, Tiger Global, Wellington ainsi que les fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, Inc. Avec un revenu annuel récurrent de plus de 400 millions de dollars, UiPath est l’une des sociétés de logiciels d’entreprise à la croissance la plus rapide au monde.

Selon le cabinet de recherches Forrester, “Au sortir de la crise, les entreprises se tourneront vers l’automatisation afin d’atténuer les risques que les futures crises font peser sur la disponibilité et la productivité des travailleurs humains.” Alors que l’automatisation devient un nouvel impératif au sein des conseils d’administration, UiPath utilisera ce financement afin d’approfondir ses investissements en recherche et développement. Après l’annonce de la disponibilité de sa plateforme d’hyperautomatisation en mai 2020, UiPath se concentre maintenant sur l’accélération et la démocratisation de l’adoption de l’automatisation. Son objectif est d’aider les organisations à offrir une meilleure expérience client afin que les employés du monde entier puissent utiliser les robots logiciels et en tirer une valeur optimale. Que ce soit sur site (on premise) ou dans le cloud, les clients UiPath disposent d’options de déploiement flexibles les mieux adaptées à leur organisation.

“Cette levée de fonds nous permet non seulement d’accélérer nos ambitions concernant notre plateforme afin de répondre aux demandes croissantes des clients, mais nous permet aussi de saisir l’occasion exceptionnelle d’apporter l’automatisation à un milliard de développeurs citoyens - ce qui fait que chaque entreprise devient finalement une entreprise de logiciels” explique Daniel Dines, co-fondateur et CEO de UiPath. “Nous allons faire progresser notre plateforme, déjà leader sur le marché, et continuer à approfondir nos investissements dans l’innovation basée sur de l’IA et nos offres dans le cloud. La crise du COVID-19 a renforcé le besoin critique d’automatisation pour relever les défis et créer de la valeur en quelques jours ou semaines, et non en quelques mois ou années. Nous nous engageons à travailler encore plus dur pour aider nos clients à évoluer, à se transformer et à réussir rapidement dans ce nouveau paradigme.”

“L’automatisation, tout comme le cloud computing, est devenue un impératif stratégique qui change fondamentalement la façon dont les organisations fonctionnent. Issu de l’avantgardisme de UiPath, ce produit essentiel combine un logiciel évolutif et une interface utilisateur intuitive permettant aux entreprises à travers le monde d’accélérer leurs efforts en matière de transformation numérique” explique Abhi Arun, General Partner achez Alkeon. “UiPath est l’une des sociétés de logiciels d’entreprise à la croissance la plus rapide de l’histoire de la technologie et nous sommes ravis de nous associer avec eux pour les années à venir, car ils proposent les plateformes d’automatisation les plus avancées et les plus disruptives de l’entreprise moderne.”