Et réalise une deuxième levée de fonds de Série B qui atteint 50 millions de dollars !

Uberall GmbH, le leader européen du marketing digital local, qui aide les entreprises à optimiser et gérer leur présence en ligne, annonce aujourd’hui l’acquisition de Navads. Cette entreprise basée à Amsterdam, référence et gère les données locales de PME et de grands groupes au travers de son réseau de revendeurs et de partenaires. Avec ce rachat, Uberall devient l’une des plus grandes plateformes mondiales de marketing digital local, soutenant près de 700 000 établissements pour plus de 1 500 clients partout dans le monde.

Navads est au service de plus de 800 marques sur 4 continents, notamment des entreprises mondiales telles que : Shell, BP, Marriott, Adidas, Carrefour, Starbucks et Mcdonald’s. L’API Navads est également utilisée par des entreprises technologiques, des revendeurs et des agences spécialisés dans le marketing digital. Leur expertise et leur connaissance précise du marché vont aider Uberall à pérenniser son expansion internationale et à répondre à la demande grandissante de ce type de technologie.

« Nous connaissions Navads et son équipe dirigeante depuis plusieurs années et avons été impressionnés par ce qu’ils ont réalisés au cours des deux dernières années. Leur base clients, leur expertise et leur réseau dans l’industrie cartographique vont contribuer à renforcer considérablement l’impact des solutions Uberall sur les entreprises locales. » déclare Florian Huebner, codirigeant d’Uberall. « En s’associant avec eux, nous imposons notre leadership dans le secteur du marketing digital local et renforçons notre présence aux États-Unis, où Navads est un acteur incontournable. Nous sommes impatients de poursuivre avec eux les efforts qu’ils ont engagés dans le développement de la conduite autonome, la réalité augmentée ou encore la recherche vocale et de pouvoir présenter Uberall à leurs clients. »

Selon Google, les recherches mobiles « near me » de commerces et des produits à proximité ont augmenté de 200% depuis 2016. Avec une tendance à la hausse des recherches locales, déployer une stratégie de communication digitale devient primordial pour les entreprises, particulièrement pour celles qui disposent d’un grand nombre d’établissements.

Le Local Marketing Cloud, la plateforme Saas d’Uberall, permet aux entreprises de contrôler leur présence et leur réputation en ligne et leur fournit une visibilité digitale précise et cohérente. En leur permettant de gérer facilement et en temps réel les informations de leurs établissements au sein d’un réseau international d’annuaires, d’applications mobiles, de réseaux sociaux, d’applications cartographiques et de services de navigation, le Local Marketing Cloud les aide à attirer de nouveaux clients et à maximiser les revenus de chacun de leurs points de vente.

Navads, acteur reconnu dans l’industrie de la gestion et du référencement de données locales, est distribué par un réseau important de revendeurs et de partenaires. Le fournisseur de solutions digitales assure l’optimisation du référencement des entreprises à travers tout l’écosystème de recherche locale et s’est spécialisé dans la navigation mobile, la conduite autonome et la recherche vocale.

« Nous sommes très heureux de rejoindre l’équipe Uberall » déclare Lex ten Veen, CEO de Navads. « En tant que fournisseur de solution digitale, nous avons réussi à obtenir un positionnement unique sur le marché mondial de la recherche locale. Cette intégration représente une grande valeur ajoutée pour nos clients, nos partenaires et notre industrie. Ensemble, nous allons former l’une des plus importantes plateformes de marketing digital local dans le monde. »

Pour soutenir ce rachat, Uberall a levé 25 millions de dollars, dans le cadre de l’extension du tour de table de série B ayant eu lieu en février dernier. Grâce à cet investissement, le tour de table atteint un total de 50 millions de dollars. Les investisseurs initiaux HPE Growth Capital, Project A et United Internet ont tous participés à l’extension menée par HPE Growth Capital. Les conditions de l’acquisition de Navads n’ont pas été dévoilées.

« Nous sommes ravis de soutenir l’équipe Uberall sur la voie qui les mènera vers la position de leader du marché, notamment avec cette levée de fonds visant le rachat de Navads » , a déclaré Manfred Krikke, associé chez HPE Growth Capital. « Les dépenses en marketing local augmentent très rapidement car le comportement des consommateurs s’oriente de plus en plus vers la recherche locale. Uberall est la plateforme la mieux positionnée au niveau mondial pour aider les marques à concrétiser leur investissement pour engager les consommateurs locaux. »

Florian Huebner ajoute : « Nos investisseurs sont d’excellents partenaires et ils comprennent bien tout le potentiel de notre service. Le marché mondial du marketing local représente 150 milliards de dollars et nous sommes déjà l’un des leaders de ce marché. Nous sommes impatients de découvrir ce que l’avenir nous réserve ! »