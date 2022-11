UPS annonce la finalisation de l’acquisition précédemment annoncée de Bomi Group, multinationale leader dans le domaine de la logistique santé. Ce rachat viendra étoffer sa division UPS Healthcare, un réseau de prise en charge de produits à température contrôlée dans 14 pays. En outre, quelque 3 000 collaborateurs hautement qualifiés viendront rejoindre les équipes d’UPS en Europe et en Amérique latine.

L’entreprise mènera désormais ses activités en tant que « Bomi Group, filiale d’UPS ». Marco Ruini, CEO de Bomi Group, rejoindra l’équipe dirigeante d’UPS Healthcare. Les clients auront désormais accès à 216 installations, et à une superficie totale de 17 millions de mètres carrés d’espace dédié à la prise en charge de produits de santé conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BMP) et de distribution (GDP) dans 37 pays et territoires.

« Grâce à Marco Ruini et à l’équipe de Bomi, UPS Healthcare proposera des solutions encore plus sophistiquées et intégrées à l’échelle mondiale à ses clients en Europe et en Amérique latine », déclare Kate Gutmann, vice-présidente exécutive et présidente des solutions de santé, de chaîne logistique et de l’international chez UPS. « Nos équipes, nos véhicules et installations combinés nous permettront de développer notre réseau européen de chaîne logistique du froid, et d’introduire des solutions de nouvelle génération pour nos clients. »

L’équipe d’UPS Healthcare a conçu un plan de transition détaillé pour soutenir la croissance constante de ses activités, tout en renforçant ses capacités de connexion à des passerelles de premier plan en Europe et en Amérique latine.

« Forts des capacités que Bomi Group apporte à notre réseau, nous sommes confiants quant à l’impact de cette acquisition sur la création de nouveaux services et synergies majeurs en Europe et en Amérique latine », déclare Wes Wheeler, président d’UPS Healthcare. « Nous sommes prêts à mettre ces services synchronisés à exécution dans le cadre du lancement de notre plan de transition. »