Le fonds investit dans des sociétés cotées qui cherchent à améliorer leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)

UBS investit dans le fonds Global Environmental, Social and Governance (ESG) Equity de Rockefeller Asset Management, élargissant ainsi les possibilités d’investissement durable proposées à ses clients.

Leader mondial de la gestion de fortune, UBS a procédé à une allocation directe dans ce fonds par le biais de son portefeuille multi-actifs 100 % durable, dont la valeur a dépassé les 10 milliards USD en début d’année. Le fonds est également proposé aux clients d’UBS Global Wealth Management dans certains pays en tant que placement autonome.

À travers ces canaux, UBS a jusqu’à présent levé 440 millions USD pour ce produit, lequel reste ouvert à l’investissement pour ses clients dans les régions concernées.

La stratégie du fonds Rockefeller Global ESG Equity suit une approche dite « ESG Improvers » qui vise à identifier et à investir dans le capital de sociétés cotées qui améliorent leurs performances vis-à-vis des enjeux ESG majeurs et qui sont susceptibles de continuer à progresser dans ce domaine.

Les investisseurs sont ainsi exposés à l’évolution positive progressive de ces entreprises sur les questions ESG, ainsi qu’au bénéfice potentiel en termes de performance financière que peuvent apporter de telles améliorations. L’engagement des actionnaires auprès de ces entreprises peut également contribuer à susciter un changement positif.

De façon générale, les investissements axés sur les « ESG Improvers » font partie intégrante du portefeuille 100 % durable d’UBS GWM. Ils représentent environ 15 % d’une version équilibrée du portefeuille suivant les objectifs financiers et la tolérance au risque du client.

Pour Andrew Lee, Head of Sustainable and Impact Investing d’UBS Global Wealth Management : « L’investissement dans des sociétés cotées qui améliorent leur comportement constitue selon nous un volet important et croissant de l’investissement durable. Il s’agit également d’une partie essentielle de notre portefeuille multi-actifs 100 % durable pour les clients privés. En améliorant leurs performances sociales et environnementales, les entreprises peuvent réduire les risques, promouvoir leur marque et profiter d’opportunités commerciales durables. »

David Harris, Chief Investment Officer, President de Rockefeller Asset Management et Co-Portfolio Manager, a ajouté : « Nous défendons depuis longtemps l’idée selon laquelle l’intégration ESG et un engagement profond permettent d’identifier des risques et des occasions que l’analyse fondamentale traditionnelle ne peut pas à elle seule déceler. Une démarche axée sur les « ESG Improvers » constitue une alternative crédible aux stratégies plus traditionnelles basées sur l’identification d’entreprises déjà leaders en matière d’ESG. »

Le fonds est un OPCVM proposé aux investisseurs particuliers et institutionnels. Il est enregistré à des fins de commercialisation dans divers pays, dont le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.