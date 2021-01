Le lancement de LMdG Euro Protect s’inscrit dans un contexte de raréfaction et de baisse des rendements des fonds en euros. Ce nouveau fonds propose un investissement complémentaire et diversifiant qui permet aux investisseurs d’être exposés aux marchés tout en profitant d’une garantie partielle en capital.

LMdG Euro Protect combine le meilleur des deux mondes : la recherche de la performance grâce à une gestion diversifiée ainsi que la protection du capital investi, à tout moment, à hauteur de 90% de la valeur liquidative la plus haute atteinte, grâce à un mécanisme de protection innovant. Celui-ci a été développé avec l’expertise des équipes d’UBS Investment Bank.

La combinaison du meilleur des deux mondes :

La gestion active diversifiée d’une équipe expérimentée

La stratégie d’investissement sous-jacente est gérée par les équipes de gestion diversifiée d’UBS La Maison de Gestion, associant les expertises complémentaires des gérants des fonds LMdG Opportunités Monde 50 et LMdG Flex Patrimoine. La gestion, équilibrée, s’appuie sur une approche internationale multi-classes d’actifs : exposition aux marchés actions, crédit, taux, devises et matières premières. Elle offre ainsi : une diversification stratégique ayant pour objectif un potentiel de performance régulier dans toutes les phases du cycle de marché une gestion réactive et rigoureuse des expositions à chaque classe d’actifs permettant de saisir des opportunités de marché tout en cherchant à maîtriser les risques encourus, comprenant notamment le risque de perte en capital.

La stratégie d’investissement sous-jacente est gérée par les équipes de gestion diversifiée d’UBS La Maison de Gestion, associant les expertises complémentaires des gérants des fonds LMdG Opportunités Monde 50 et LMdG Flex Patrimoine. La gestion, équilibrée, s’appuie sur une approche internationale multi-classes d’actifs : exposition aux marchés actions, crédit, taux, devises et matières premières. Elle offre ainsi :

Une offre innovante et sécurisée avec la mise en place de mécanismes de contrôle de la volatilité et de protection de la valeur liquidative la plus haute.

Afin de gérer l’exposition à la stratégie active de manière sécurisée, les gestionnaires du fonds utilisent un mécanisme de contrôle de la volatilité, avec un objectif cible de 4% annualisé. En cas de mouvement important des marchés, l’exposition aux risques est automatiquement ajustée. Ce mécanisme de contrôle de la volatilité permet la mise en place d’un mécanisme de protection du capital innovant, développé avec l’expertise des équipes d’UBS AG. « Nos équipes ont travaillé de nombreux mois sur une solution qui élimine certains travers des produits structurés et des fonds à échéances » note Henri Mills, responsable Global Markets chez UBS Investment Bank en France.

Ce mécanisme est assuré via une option de vente américaine (put). Grâce à celle-ci, le portefeuille est protégé à hauteur de 90% de la valeur liquidative la plus haute atteinte par le fonds sur une période initiale de 3 ans. Pendant la durée de vie de la protection, un investisseur ne pourra de fait pas perdre plus de 10% du capital investi, indépendamment du moment où il souscrit le produit et de celui où il le revend.

L’objectif de performance de LMdG Euro Protect est €STR + 2.5% par an net de frais. La durée d’investissement minimum recommandée est de 2 ans.

« Avec LMdG Euro Protect, UBS La Maison de Gestion complète son offre à destination des investisseurs avec un produit qui répond à leur recherche de performance tout en bénéficiant de mécanismes de protection innovants. Nous mettons à disposition de nos clients toute l’expertise d’une équipe de gérants aguerris. L’offre de solutions adaptées aux besoins des investisseurs est le cœur de notre métier », souligne Johann Rivalland, Président d’UBS La Maison de Gestion.

Caractéristiques techniques du fonds et risques encourus :

LMdG Euro Protect (code ISIN FR0050000977) est un OPCVM nourricier investi en permanence dans un fonds maître de droit irlandais non commercialisé en France avec l’objectif de bénéficier d’une réplication exacte de sa stratégie de gestion. Les risques encourus sont ceux du fonds maître : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risques liés à la protection, risques de taux, de crédit et de change, conformément aux prospectus et DICI disponibles auprès d’UBS La Maison de Gestion.

Le fonds est éligible en contrat d’assurance-vie et en compte-titres. Il bénéficie d’une liquidité quotidienne. Sa qualité de fonds à capital protégé lui octroie potentiellement une valeur d’avance élevée. LMdG Euro Protect pourrait être ainsi adossé à un crédit, en complément d’un investissement en fonds en euros.