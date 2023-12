UBS LMdG annonce la nomination de Nidal Nagib en tant que gérant obligataire.

Nidal Nagib rejoint l’équipe de gestion obligataire, dirigée par Radoslav Radev, qui déploie différentes stratégies utilisant tous les types d’instruments disponibles pour saisir les opportunités d’investissement sur un marché toujours plus complexe. Les équipes d’UBS LMdG s’appuient également sur l’expertise et le réseau international du Groupe UBS, pour proposer des produits adaptés à la configuration des marchés obligataires, évolutive et innovante.

« Nous sommes ravis d’accueillir Nidal au sein d’UBS LMdG. Ses années d’expérience et son parcours professionnel sont autant d’atouts pour UBS LMdG et les ambitions de développement que portent nos équipes » a déclaré le responsable de la gestion obligataire Radoslav Radev.

Et Nidal Nagib d’ajouter : « UBS LMdG est pour moi synonyme de qualité stratégique, d’une grande technicité mais aussi d’un sens aigu de la relation avec ses clients. Après plusieurs années dans l’univers de la gestion d’actifs, je suis particulièrement enthousiaste à la perspective de ce nouveau challenge ».

Biographie :

Nidal NAGIB, 31 ans, a commencé sa carrière en tant qu’Analyste Gérant avant d’évoluer vers la fonction de Gérant de portefeuille. Il a développé son expertise sur la classe d’actifs obligataire chez des sociétés d’assurances et des sociétés de gestion. Il a occupé le poste de Directeur Adjoint et Gérant de portefeuille chez Optimum Gestion Financière avant de rejoindre UBS La Maison de Gestion en qualité de Gérant obligataire. Il est ingénieur de l’IMT Nord Europe, diplômé de l’Université Paris Dauphine en Asset Management et CFA® charterholder.