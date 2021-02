UBS Asset Management (UBS AM) annonce que son fonds UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) a franchi le milliard d’euros d’actifs sous gestion (1,04 md d’euros au 2 février 2021), témoignant de l’intérêt croissant des investisseurs pour les obligations chinoises.

Le fonds UBS China Fixed Income offre un accès simple et direct aux obligations domestiques chinoises libellées en renminbi ; avec une gestion active de la duration et de la sélection de titres, il se caractérise par une préférence pour les titres liquides et de qualité, principalement émis par le gouvernement chinois, les établissements publics mais aussi par les sociétés privées bien notées.

Hayden Briscoe, Head of Asian Fixed Income chez UBS Asset Management, a commenté ce résultat : « le marché obligataire chinois est le deuxième plus grand marché obligataire au monde, il est cependant sous-représenté dans les grands indices mondiaux ainsi que dans les portefeuilles de nos clients. Nous pensons que cela va continuer à croître de manière considérable. En effet, dans un monde de faibles rendements, le marché chinois offre des rendements très compétitifs, et, de plus, pendant la période de stress que nous avons connue en mars 2020, les obligations souveraines chinoises se sont montrées décorrélées des principaux marchés actions, et faiblement corrélées aux autres marchés obligataires ».

Victor de Brondeau, Directeur commercial d’UBS Asset Management en France, a ajouté : « La Chine va demeurer une zone fondamentale et hautement stratégique pour nous, sur laquelle nous allons poursuivre nos efforts non seulement pour ce qui est du marché actions mais aussi de plus en plus sur le marché obligataire et multi-actifs. Notre volonté étant de permettre à tout investisseur de bénéficier de l’expertise unique d’UBS Asset Management dans la région. Nous avons toujours cru dans le potentiel de cette économie qui affiche à nouveau d’excellentes performances même dans un contexte de grande incertitude. S’exposer à la Chine devient une part essentielle de la stratégie d’allocation globale des investisseurs. »