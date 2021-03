En 2020, Tylko a annoncé un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros et plus de 30 000 clients satisfaits

La start-up compte recruter près 160 nouveaux talents en 2021, et développer son portefeuille de produits à partir de nouveaux matériaux tout en optimisant sa chaîne d’approvisionnement pour un modèle durable.

Tylko, la société polonaise de vente de meubles 100% digital, annonce une levée de fonds de 22 millions d’euros en série C, menée par la société israé- lienne Pitango Ventures et la société finlandaise Evli Growth Partners. Le modèle commercial unique de la marque repose sur l’expérience utilisateur et sur sa conviction qu’en investissant dans l’innovation et la technologie de pointe, l’industrie du meuble peut passer d’un modèle de vente de ”mobilier express” à des produits de meilleure qualité et plus durables. Parmi les investisseurs de la série C figurent Brian Walker, ancien PDG du géant de l’ameublement Herman Miller, qui a conseillé Tylko avant son investissement, et Mark Williamson, COO de la célèbre plateforme d’e-learning MasterClass, basée aux États Unis. Dans le cadre de cet investissement, Rami Kalish de Pitango Ventures, Mikko Kuitunen d’Evli Growth Partners et Brian Walker intégreront le conseil de direction de Tylko.

Un modèle commercial qui a fait ses preuves

Depuis sa création en 2015, Tylko a satisfait près de 60 000 clients et ne montre aucun signe de ralentissement. Conçu par le client depuis son domicile, et basé sur les principes de la conception paramétrique, chaque produit est une solution individuelle dont la durée de vie est garantie. À partir de chaque commande personnalisée, le logiciel développé par Tylko fournit aux usines des instructions de fabrication.

Grâce à cette levée de fonds de 22 millions d’euros, Tylko poursuivra ses investissements dans :

Sa chaîne d’approvisionnement, pour développer et créer de nouveaux matériaux durables et résistants, adaptés à l’industrie du meuble.

L’amélioration des processus de livraison, d’emballage et de logistique pour optimiser la chaîne d’approvisionnement

L’extension de son réseau de collaborateurs (artistes, designers, marques) pour toucher davantage de personnes

L’amélioration de l’expérience client grâce à la technologie (AR, reconnaissance spatiale, outils de conception paramétrique).

Mikko Kuitunen, responsable de la croissance chez Evli Growth Partners, fondateur et PDG de Vincit, déclare : ”Nous sommes impressionnés par la croissance exceptionnelle de Tylko et par sa capacité à se propulser parmi les leaders du marché, en proposant des solutions sur mesure et innovantes en matière d’immobilier. La vision de Tylko, fortement axée sur les impacts et le concept de fabrication sur mesure, favorise la transition du marché vers des solutions plus durables. En optimisant l’utilisation des matériaux, le rendement de la production et en offrant aux clients un design unique et durable, nous pensons que Tylko se positionne à l’avant-garde d’une telle transition”.

2020, une année record pour Tylko

En 2020, lors du premier confinement, l’entreprise a connu une croissance mensuelle de 40 % de son activité commerciale, les ventes de juin à août ayant triplé par rapport à la même période en 2019. L’offre unique de Tylko, personnalisable, au design haut de gamme et à faible empreinte carbone, répond aux attentes de consommateurs soucieux aussi bien des aspects esthétiques qu’environnementaux.

Le marché du meuble est l’un des plus importants en matière de consommation.

Sa pénétration en ligne a connu un taux de croissance annuel cumulé (CAGR) de 14 % avant la pandémie, ce qui lui confère un potentiel de croissance pour l’avenir. Le volume total du marché du meuble en Europe et aux États-Unis en 2020 était de 341,1 milliards d’euros. Depuis 2015, les ventes de Tylko ont, quant à elles, doublé chaque année. En 2020, son chiffre d’affaires et sa rentabilité ont atteint 36 millions d’euros au quatrième trimestre au niveau mondial, avec une part de marché de 15 % en France, soit un taux de croissance de 159 % de 2019 à 2020.

Rami Kalish, directeur général associé et co-fondateur de Pitango Venture Capital atteste : ”Tylko a une vision ambitieuse qui va révolutionner l’industrie du meuble, souvent trop figée dans le temps. Nous sommes convaincus de la valeur de Tylko, son équipe de fondateurs qui excelle dans le développement, la croissance et la satisfaction des clients, tout en maintenant un degré d’excellence dans l’exécution de ses objectifs de durabilité et d’ESG.”

”La vision de Tylko a toujours été de mettre l’expérience de l’utilisateur au premier plan, afin de créer un produit parfaitement désigné, de qualité et durable. Nous pensons qu’instaurer la notion de développement durable dans cette immense industrie ne peut se faire qu’en créant des beaux produits qui séduiront les clients par leurs fonctionna- lités plutôt que par leurs brevets” déclare Jacek Majewski, co-fondateur et co-CEO de Tylko.

”Aujourd’hui, nous devons investir dans les meilleurs talents de l’industrie pour réaliser la mission de Tylko : nous aider à créer de la valeur pour les clients et à façonner le futur de l’industrie du meuble. Changer notre façon de voir et de concevoir notre habitat et notre intérieur. Ce que nous offrons, c’est une liberté de penser, de faire, de changer et d’évoluer.” conclut Mikołaj Molenda, co-fondateur et co-CEO de Tylko.