Ty-Win, la plateforme digitale BtoB pour vendre la Destination France

Ty-Win permet aux professionnels du tourisme (agences de voyages, hôteliers, comités régionaux du tourisme, offices de tourisme, etc.) de commercialiser l’offre touristique locale en temps réel en seulement quelques clics, sans passer par les plateformes de réservations mondiales.

La solution dynamise et fédère le secteur du tourisme en proposant une offre alternative agile, attractive et plus complète que celles des grandes centrales de réservations mondiales.

Alimentée par les agences réceptives locales, expertes de leur territoire, dont le réseau France DMC Alliance, 1e association d’agences réceptives françaises privées et fort soutien depuis son lancement en septembre 2020, Ty-Win a franchi deux étapes clés cet été :

Lancement de la vente en ligne de séjours en format bons cadeaux personnalisables sur les sites marchands des adhérents Ty-Win

Lancement d’une interface multi-langues pour dynamiser sa présence à l’international et favoriser l’appropriation de Ty-Win par les agences de voyages et Tour-opérateurs internationaux qui souhaitent vendre la Destination France.

Une levée de fonds pour accélérer son développement

Rendue possible grâce au soutien initial de la Région Bretagne avec Inno R&D et au soutien notamment du Crédit Agricole et de la Banque populaire Grand Ouest, la levée de fonds va permettre de renforcer ses équipes et d’accélérer ses développements.

Les fonds levés ouvrent de nouveaux possibles pour Ty-Win qui prend depuis plusieurs mois un virage éco-responsable. Les partenariats noués avec FlockEO, plateforme mondiale de référence des professionnels du tourisme durable, et Moovert, plateforme proposant de l’hébergement et de l’expérience respectant l’environnement et le développement durable illustrent ce fort ADN éco-responsable de Ty-Win.

“Nous nous réjouissons de cette levée de fonds, qui vient soutenir le développement rapide de Ty-Win depuis son lancement, explique Jean-Vincent Petit, co-fondateur de Ty-Win. Nous poursuivons nos innovations pour faire de Ty-Win l’outil de référence au service de la Destination France. C’est notre objectif depuis le début.”