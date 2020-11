Yann Denis rejoint les équipes de Turgot Capital et prend les fonctions de Directeur des Études et des Développements Informatiques. À ce poste, il a pour mission d’optimiser la partie IT des activités de Turgot Capital pour en assurer sa compétitivité. Pour Yann, la technologie doit suivre le rythme de croissance d’une entreprise. Aussi tient-il qu’elle fasse la fierté de Turgot !

De la rigueur avant toute chose. Chez Yann Denis, le professionnalisme et l’efficacité sont des vertus cardinales. « Je suis très exigeant sur la qualité de mon travail. Les outils que je développe doivent répondre aux besoins de mes collaborateurs. Si je réussis à leur faciliter le quotidien, j’ai gagné ma journée ! », déclare-t-il.

Loin du cliché de l’informaticien solitaire, Yann Denis valorise beaucoup le contact humain direct. Pour lui développer un outil, c’est d’une certaine façon apprendre un autre métier. Pour comprendre le besoin de l’utilisateur, il doit se mettre à sa place. C’est pour cette raison que Yann a rejoint Turgot Capital en octobre 2020, un groupe à taille humaine.

Cet engagement prend racine dans une collaboration de longue date. En effet, Yann Denis a rencontré Jean-Baptiste Lacoste, le Co-Gérant Associé de Turgot Capital, il y a 5 ans lorsqu’il travaillait pour le projet Leemo, le moteur de recherche transactionnel racheté par Foncia en 2017, qui s’adresse aux professionnels de l’immobilier neuf.

Après cette première expérience réussie, Yann revient avec confiance chez Turgot. « C’est une équipe chaleureuse et attachée aux valeurs humaines, dans laquelle je me sens intégré. Je m’épanouis dans cette ambiance de travail. Par ailleurs, j’ai trois enfants, et je tiens à préserver l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle », dit-il.

Âgé de 33 ans, Yann Denis est titulaire d’un DUT en informatique, obtenu en 2007 à l’IUT d’Orsay.