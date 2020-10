« Persévérance », c’est le premier mot qui vient aux lèvres de Stephan pour définir son approche du métier. Quand il rejoint l’équipe de développement de Turgot Capital en septembre 2020, Stephan fait face sur le terrain aux conséquences de la crise sanitaire du coronavirus. En 2020, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont pris l’habitude de travailler en visioconférence. La digitalisation leur permet de se protéger du Covid et de gagner un temps précieux. « Pour autant, cela ne l’effraie pas et ne doit être une excuse pour disparaître derrière un écran » car un bon contact avec la clientèle CGP, c’est incontestablement son atout.

De 2014 à 2019, Stephan accompagne les particuliers dans la gestion de leur patrimoine privé en conciliant les aspects juridiques, fiscaux, sociaux et financiers chez l’assureur Allianz. C’est pour lui l’occasion de développer son réseau professionnel et d’acquérir une réelle connaissance des besoins des CGP et de leurs clients.

Il rejoint ensuite Manymore au poste de Business Developer où il assure la commercialisation d’outils à destination des CGP, courtiers, sociétés de gestion et assureurs. Après un an et demi passé chez l’éditeur, Stephan rejoint Turgot Capital où il dispose désormais d’une connaissance pointue des solutions d’agrégation et des outils de gestion de la relation client (CRM) destinés aux sociétés de gestion et aux compagnies d’assurance.

Chez Turgot Capital, Stephan Besnainou revient à ses premières amours : la relation directe avec les CGP.

Âgé de 33 ans, Stephan Besnainou est diplômé de l’Université Paris Dauphine (promotion 2011) en mathématiques appliquées finance.