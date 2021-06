La société de gestion Turgot Asset Management annonce être très en avance sur les ambitions qu’elle s’était fixée pour la fin d’année grâce au développement de son fonds dédié au maintien à domicile de nos aînés : la SCI ViaGénérations. L’objectif d’atteindre les 300 M€ d’encours sur ce fonds à fin 2021 a déjà été dépassé à mi-parcours.

La SCI ViaGénérations est un fonds viager qui est distribué exclusivement sous la forme d’unités de compte (UC) dans des contrats d’assurance-vie, de capitalisation et Plan d’Epargne Retraite assurés par les Groupes Swiss-Life, Ageas et Apicil et distribués par les principales plateformes du marché : Nortia, Primonial, Eres, Alpheys, Swiss Life, Intencial Patrimoine, Ageas Patrimoine et l’UNEP.

Engagée autour du maintien à domicile de nos aînés et du « mieux vieillir » chez soi, cette SCI transforme l’image « poussiéreuse » du viager en un outil de gestion patrimonial performant et utile face aux problématiques du financement des retraites, de la dépendance et du grand âge. ViaGénérations propose aux personnes âgées un viager « sans rente » 100% bouquet et leur offre ainsi la possibilité de se maintenir à domicile ad vitam, tout en assurant leur retraite, les frais liés à leur logement ou à un héritage à leurs enfants. Pour certains, il peut même mettre un terme à une situation financière précaire.

Si l’impact sociétal est au cœur du positionnement de ViaGénérations, la performance de cette unité de compte la positionne sur la première marche du podium de sa catégorie : +6,81% en 2020, +6,73% en 2019, +6,42% en 2018, et déjà +8,90% sur un an glissant à la mi-juin de cette année. Cela représente une performance cumulée de +25,5% depuis sa création en 2017.

A la fin du premier trimestre 2021, la SCI ViaGénérations atteignait les 218 M€ d’encours sous gestion alors qu’en 2017, elle débutait avec à peine 30 M€. Pour ce deuxième trimestre 2021, c’est un encours de 375 M€ que le fonds affiche, un montant jamais égalé qui en fait le fonds viager le plus important du marché.

Forte de ces résultats qui valident la pertinence et la solidité du modèle de ce fonds, la SCI ViaGénérations table désormais sur une collecte supplémentaire de 200 M€ d’ici à la fin de l’année.

« Nous avons réussi à passer d’un viager subi à un viager choisi nous permettant d’adresser un marché colossal, celui du patrimoine immobilier des seniors évalué à plus de 3 600 Mds €, et ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à plébisciter notre solution. Nous avons mis en place des outils essentiels pour industrialiser notre gestion et continuer à apporter aux épargnants, à la recherche d’unités de comptes durables et responsables, la régularité des performances que nous affichons depuis 4 ans. Notre obsession chez ViaGénérations est de délivrer de la performance avec une gestion prudente au travers d’une histoire pleine de sens. » conclut Thibault Corvaisier, Directeur de la SCI ViaGénérations.