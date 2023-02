Tudigo, plateforme de crowdfunding et leader de la démocratisation de l’investissement non coté et durable en France, vient de finaliser une levée de fonds record de 3 millions d’euros auprès de sa communauté… en moins de 72h. Cette levée permettra à la société en hypercroissance de développer de nouvelles offres et de préparer sa conquête de l’Europe.

Tudigo est devenu en moins de 4 ans le leader du non coté en France

Lancée en 2018 par Alexandre Laing et Stéphane Vromman, Tudigo réunit une communauté de 41 000 investisseurs engagés. Depuis 2018, ce sont 80 millions d’euros collectés qui ont financé des projets à impact à travers toute la France, plus de 100 opérations clôturées et un montant moyen par levée de fonds en 2022 de près de 750 000 euros. Sur un marché où de nombreux acteurs cherchent encore leur modèle, Tudigo creuse l’écart en affichant d’ores et déjà une rentabilité à 7 chiffres et confirme ainsi sa position de leader national avec un Chiffre d’Affaires 2022 atteignant 4.2M€.

« Le marché du crowdfunding est en croissance mais a encore une marge de progression énorme. Si, dans l’inconscient général, ce type d’investissement est encore réservé aux ultras riches, nous nous félicitons de le rendre accessible ! Notre progression et notre position d’acteur de référence nous laisse présager un développement encore plus fort dans les prochaines années. » Alexandre Laing, Directeur Général de Tudigo

Les 2 fondateurs s’étaient lancés dans le crowdfunding en 2013 avec la plateforme Bulb in Town spécialisée dans le Don contre Don pour des projets de proximité (commerce, agriculture, restauration).

Pour ce tour de table record, Tudigo a fait confiance à sa communauté

« Alors que cela fait deux ans que nous dépassons nos objectifs chaque année, il était impensable pour nous de ne pas donner l’opportunité à notre communauté de faire partie de l’aventure. Les investisseurs qui nous ont rejoints pourront activement participer au développement de Tudigo en proposant des projets, en testant les nouvelles fonctionnalités de la plateforme et en nous donnant leur avis sur les développements en réflexion », déclare Stéphane Vromman, Président de Tudigo.

En moins de 72h, 3 millions d’euros ont été levés grâce à plus de 700 investisseurs engagés et un ticket moyen de plus de 4 300€.

« Tudigo finance des entreprises innovantes qui participent à la transition écologique et sociale. Dans ce sens, nous savions que nos investisseurs, très engagés, se feraient fort de participer à notre levée en contribuant au cercle vertueux que nous avons mis en place. Nous n’avons pas été déçus ! Ils ont vraiment répondu présents. » Alexandre Laing, Directeur Général.

Une levée de fonds qui permettra à Tudigo d’accélérer son développement

Le montant levé permettra notamment à la société :

De développer la plateforme pour en optimiser l’expérience utilisateur

De mettre de nouvelles offres à disposition des investisseurs

De travailler sur la notoriété de l’investissement non coté

D’entamer le développement de l’activité dans certains pays limitrophes

« Les challenges de l’hypercroissance sont nombreux. Nous avons travaillé dur et réuni autour de nous une équipe de talents qui nous permet d’aborder sereinement cette nouvelle étape de notre développement. L’année 2023 sera chargée mais ponctuée par des développements importants dont le premier sera le lancement des Clubs Tudigo. Ceux-ci donneront la possibilité à nos investisseurs de d’entrer au capital de sociétés choisies aux côtés de Business Angels reconnus, » développe Stéphane Vromman.

Après le lancement en 2022 des levées en obligations et de la verticale immobilier, Tudigo compte développer de nouvelles offres permettant aux investisseurs de diversifier toujours plus leur portefeuille.

Pour ce faire, plus de 20 recrutements auront lieu courant 2023. Objectif d’activité affiché : doublé son Chiffre d’Affaires en 2023.