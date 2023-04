Tudigo dévoile son bilan pour le 1er trimestre 2023

Alors que le financement participatif et l’investissement non coté ont battu tous les records en 2022, la tendance d’un secteur en pleine croissance tend à se confirmer. C’est, en tout cas, ce dont témoignent les résultats de Tudigo, plateforme de financement participatif des TPE & PME françaises et fer de lance de la démocratisation du non coté pour le 1er trimestre 2023. Avec 17 M€ investis par sa communauté en 3 mois, la plateforme affiche une croissance de près de 115% par rapport à 2022 qui lui permet d’envisager une année 2023 à 100 M€.

17 € M€ levés pour 22 projets en seulement 3 mois

Avec 22 opérations bouclées en trois mois, Tudigo confirme l’accélération exponentielle de son activité. En effet, ce sont 16,7 M€ qui ont été mobilisés par la communauté contre 7,8 M€ sur la même période en 2022. Soit un bon de 114%.

Les 22 projets pragmatiques, innovants et responsables ayant bouclé leur opération, ont en moyenne récolté 760 000€ pour accompagner le développement de leur activité.

Parmi les levées réalisées, 57% ont été effectuées en actions (entrée au capital), 16% en obligations (prêt) et 26% concernent des projets immobiliers.

“Le nombre de projets que nous accompagnons et les montants levés ne cessent de croître. Cela valide notre stratégie de développement visant à proposer les meilleures opportunités d’investissement à notre communauté. Cela confirme également la pertinence des projets que nous sélectionnons. Depuis le début d’année, nous avons reçu plus de 1600 dossiers pour seulement 15 opérations qui verront le jour.” explique Alexandre Laing, cofondateur de Tudigo.

Parmi les opérations bouclées au T1 2023, on peut notamment citer :

Omaj, jeune pousse de la commercialisation de seconde-main qui a levé plus de 950 000€ en actions ;

Le Visiologiste, une société française dédiée à l’implantation de cabinets médicaux qui a levé 980 000€ en obligations ;

Armin, la marque d’Armagnac, qui a levé plus d’1 M€ ;

Heurus, filiale du Groupe coté Réalités, qui a levé 1.5 M€.

55% des souscripteurs ont investi pour la 1ère fois

Alors que la communauté d’investisseurs de Tudigo compte aujourd’hui 50 000 personnes, ce sont 2 630 personnes qui ont injecté les 16,7 M€ au premier trimestre 2023. Pour 55% d’entre eux, c’était une première. Un constat qui illustre bien l’intérêt grandissant des Français pour le financement participatif.

Le ticket moyen s’élève ainsi à 7 390€ sur ce 1er trimestre 2023 contre 4 860€ en moyenne sur l’année 2022. Une augmentation qui s’explique par une communauté de plus en plus fidèle, puisque 45% des personnes ayant investi sur Tudigo lors de ce premier trimestre n’en étaient pas à leur coup d’essai.

“Après ce premier trimestre record, nos projets et ambitions pour la suite ne sont que renforcés. L’investissement non coté doit faire la preuve de son modèle au plus grand nombre. C’est en tout cas, le but que nous poursuivons et pour lequel de très belles opportunités d’investissement et d’exits vont très prochainement voir le jour sur notre plateforme.” conclut Alexandre Laing, cofondateur de Tudigo.