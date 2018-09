Truffle Capital, société indépendante de capital-risque, spécialiste de la création et de l’accompagnement de start-up développant des innovations radicales dans le domaine des Sciences de la Vie et des Technologies de l’Information, annonce aujourd’hui que Maud Lazare, 41 ans, est nommée Directrice en charge des Relations Investisseurs au sein de Truffle Capital. Sous la supervision des 3 associés Patrick Kron, Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, elle aura également la responsabilité de la communication et du marketing pour la société.

Diplômée de l’Université Paris Dauphine (DEA Méthodes Scientifiques de Gestion) et de l’Université Paris VI (Maîtrise de Mathématiques Fondamentales), Maud Lazare commence sa carrière comme trader au sein de BNP Paribas dans le département Equity Derivatives. Elle choisit alors la voie de l’Asset Management et du développement commercial et elle officie pendant 10 ans pour Richelieu Finance (jusqu’en 2008) puis la Française (de 2008 à 2013), participant au développement commercial tant sur la clientèle retail que sur la clientèle institutionnelle. Elle rejoint alors un multi-family office, Massena Partners, où en plus de la gestion d’un portefeuille de clients privés elle prend la responsabilité du marketing et de la communication, notamment pour la partie des investissements non cotés. En 2017, Massena Partners scinde ses activités de Gestion de Fortune et de Private Equity et elle prend la responsabilité des Relations Investisseurs de la nouvelle entité en charge des investissements non cotés, Essling Capital.