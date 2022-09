Mutares SE & Co. KGaA a mené à bien la double procédure de sortie de sa participation Nordec Group Oyj, et conclu un accord avec un consortium d’acheteurs composé principalement de deux entreprises familiales finlandaises, pour la vente de Nordec Group Oyj. Harjavalta Oy, avec plus de 100 ans d’histoire dans le secteur de la construction, et Tirinom Oy. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2022, sous réserve des approbations réglementaires.

Depuis son acquisition en 2020, Nordec Group a représenté une partie importante du groupe Donges. Il est l’un des principaux fournisseurs de structures à cadre en acier et de solutions de façade pour les projets de construction dans les pays nordiques, avec également une forte présence dans les pays d’Europe centrale et de l’est. La société a généré un chiffre d’affaires de 225,5 millions d’euros en 2021. Avec cette cession, Mutares atteint l’objectif d’un ROIC de 7 à 10 fois et démontre sa capacité à faire croitre rapidement ses participations et à créer de la valeur par l’excellence opérationnelle et les synergies.

La cession du Groupe Nordec à un investisseur stratégique est bénéfique pour toutes les parties concernées. Pour Mutares, la sortie complète est la solution stratégiquement la meilleure en comparaison avec l’introduction en bourse prévue au printemps qui n’aurait impliquée qu’une sortie partielle. Avec la reprise de Nordec, Harjavalta Oy renforce son expertise dans le secteur de la construction, et Tirinom Oy étend son empreinte internationale à de nouveaux segments de l’industrie du bâtiment.

Johannes Laumann, CIO de Mutares, indique : "Je suis fermement convaincu que l’option de sortie choisie représente l’optimum pour toutes les parties. L’expertise industrielle de Harjavalta Oy et Tirinom Oy et l’orientation de leurs investissements en font un acquéreur idéal pour poursuivre la mise en œuvre des objectifs de croissance stratégique de Nordec. Aussi, cette transaction démontre une nouvelle fois que Mutares jouit d’une excellente réputation dans le secteur du capital-investissement en tant que spécialiste du redressement. C’est une véritable success story !"