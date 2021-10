TripActions, la société de gestion des voyages d’affaires et des dépenses qui connaît la croissance la plus rapide au monde, annonce une levée de fonds de 275 millions de dollars dans le cadre d’un programme de financement de série F, avec une valorisation de 7,25 milliards de dollars. Menée par Greenoaks avec la forte participation de l’investisseur Elad Gil, de Base Partners et de tous les principaux investisseurs déjà présents, cette levée de fonds souligne la percée rapide de TripActions sur le marché et la demande croissante en matière de technologie complète de gestion des voyages d’affaires, des dépenses, et des frais professionnels.

"TripActions connaît une croissance spectaculaire à mesure que les entreprises reconnaissent la nécessité de disposer d’outils technologiques de pointe et de bénéficier de l’efficacité que confèrent les données contextuelles en temps réel", déclare Ariel Cohen, cofondateur et PDG de TripActions. "Tout comme TripActions continue de révolutionner le marché des voyages d’affaires, TripActions Liquid est destiné à remplacer les solutions traditionnelles de gestion des dépenses. Aucune autre entreprise n’est capable de fournir une solution T&E (Travel & Expense : voyages professionnels, dépenses et frais de déplacement) unique et unifiée pour les entreprises à l’échelle mondiale."

Près des deux tiers des entreprises ont ou prévoient de changer de solution de gestion des voyages en raison de la pandémie. Du 1er février 2020 au 31 juillet 2021, TripActions a plus que doublé son budget total de voyages sous gestion, tandis que le budget des dépenses sous gestion a augmenté de 1400% sur la même période. Parmi les dernières entreprises clientes, figurent Heineken, Crate & Barrel et Snowflake.

La combinaison de l’expérience utilisateur et de l’innovation de TripActions, associée à sa solution de gestion des dépenses alimentée par la fintech, TripActions Liquid, a abouti à une plateforme basée sur le cloud qui offre une visibilité, un contrôle des coûts et une efficacité inégalés, tout en révolutionnant l’ensemble des voyages d’affaires, des frais professionnels, des dépenses et des paiements.

"TripActions est une entreprise durable N-of-1 dans le domaine des voyages d’affaires et de la gestion des dépenses", déclare Elad Gil, qui a renforcé son investissement initial. "Augmenter ma participation dans TripActions a été une décision naturelle".

Soixante-huit pour cent de tous les clients de l’offre complète de TripActions ont abandonné les anciens systèmes de T&E, profitant ainsi d’une solution combinée de gestion des voyages et des dépenses qui offre une visibilité et une efficacité inégalées. Au cours des six derniers mois aux Etats-Unis, TripActions Liquid a enregistré une croissance de plus de 500 % du volume de transactions et de près de 400 % du nombre d’utilisateurs actifs. Les solutions traditionnelles contraignent les équipes financières à examiner chaque transaction. Grâce aux cartes à puce d’entreprise physiques et virtuelles, seulement 5 à 10 % des transactions TripActions Liquid doivent être examinées, ce qui réduit la durée de reporting jusqu’à 66 % et le temps de rapprochement jusqu’à 95 %. Pour les entreprises clientes de l’offre T&E de TripActions, le temps de rapprochement est réduit de plusieurs semaines à quelques heures.

"Avec TripActions Liquid, nous débloquons une nouvelle visibilité sur les dépenses, ce qui nous permet de transformer les données en décisions pertinentes, le tout avec une efficacité et une maîtrise des coûts qui n’étaient pas envisageables avec les solutions traditionnelles", déclare Robin Bell, consultant en approvisionnement chez Epicor Software. "Je suis heureux du chemin parcouru avec les solutions complètes de TripActions et enthousiaste quant à notre avenir."

L’investissement dans le secteur des voyages se poursuivra car TripActions est devenu un outil essentiel pour les entreprises qui s’engagent dans l’avenir du travail, avec des fonctionnalités de pointe qui englobent la santé et la sécurité, les voyages d’équipe, le devoir de diligence, les données granulaires en temps réel et les initiatives de développement durable incluant une offre SAF (Sustainable Aviation Fuel) inédite dans le secteur. Le volume de réservation de TripActions a désormais dépassé les niveaux d’avant-COVID en raison de l’augmentation de sa part de marché et des innovations produits qui ont permis de différencier TripActions et de permettre aux voyageurs d’affaires de reprendre le voyage plus rapidement qu’avec des options manuelles et disparates existantes.

"Nous avons choisi TripActions en grande partie en raison de notre confiance dans leur capacité à développer et à déployer rapidement des solutions complètes à forte valeur ajoutée pour les voyages d’affaires, les frais professionnels et les dépenses", poursuit Robin Bell. "Les solutions de TripActions sont à la pointe de la technologie ; nous avons de la visibilité là où nous en avons besoin, le contrôle là où nous le voulons et le produit s’améliore continuellement, ce qui nous permet d’évoluer avec lui."

Avec une présence internationale de plus en plus étendue et soutenue par une équipe d’agents de voyage de premier ordre, le groupe va poursuivre son expansion rapide en Europe, qui représente désormais 30 % de l’activité de TripActions. Reed & Mackay, l’agence récemment acquise, gérant également les réunions et les événements ainsi que les services VIP pour les clients de TripActions, bénéficiera d’investissements supplémentaires dans les équipes de support, de produits et de vente. TripActions prévoit de recruter plus de 150 personnes au Royaume-Uni, en Israël et en Europe au cours de cet exercice.

TripActions continuera également à développer son offre de réservation de voyages personnels, Lemonade, dont le volume de réservation a déjà été multiplié par près de 10 au cours de l’année fiscale. À l’heure où les frontières entre le bureau et la maison s’estompent, TripActions Lemonade offre la même expérience utilisateur aux voyageurs, pour leur vie personnelle ou professionnelle. Cela permet ainsi aux voyageurs d’ajouter sans difficultés une journée personnelle à un voyage d’affaires ou de réserver leurs prochaines vacances en famille.

"Un changement radical est en train de s’opérer dans le secteur des voyages d’affaires et des dépenses professionnelles car les entreprises recherchent de plus en plus des solutions rationalisées et performantes dans une économie post-pandémie", déclare Neil Mehta, fondateur et Managing Partner de Greenoaks. "TripActions connaît un succès rapide auprès des plus grandes sociétés mondiales et aucune entreprise n’est mieux placée pour montrer la voie au moment où les voyages internationaux reprennent. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec TripActions, qui devient un acteur incontournable dans son domaine.”