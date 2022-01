L’AFL, la banque des collectivités locales, a levé en ce mois de janvier 2022, 500 millions d’euros sur les marchés financiers, en lançant une nouvelle émission obligataire durable. Grâce à ce succès et en s’appuyant sur son dispositif d’obligations durables, l’AFL est en mesure de financer ou refinancer des investissements durables éligibles de l’ensemble de ses collectivités membres. Cette levée fait suite à une précédente, elle aussi couronnée de succès, qui avait permis de lever 500 millions d’euros en juillet 2020.

Une nouvelle émission obligation durable

Ce jeudi 13 janvier, l’AFL a émis une seconde obligation durable (« sustainability bond ») qui lui a permis de lever 500 millions d’euros sur les marchés avec une maturité de 7 ans. Cette émission benchmark, la 8ème depuis la création de l’AFL, a rencontré un très vif intérêt de la part des investisseurs avec environ 75 comptes de diverses provenances pour une demande supérieure à 2,2 milliards d’euros au sein du livre d’ordres.

Le placement des titres de l’opération a été réalisé avec une marge de 25 points de base contre la courbe des obligations de l’Etat (Obligations Assimilables au Trésor – OAT).

Cette opération a été menée grâce au concours de trois banques internationales : CACIB, HSBC et TD Securities. « Notre émission est un succès sans précédent pour l’AFL et pour les collectivités locales françaises. Avec 72% d’investisseurs identifiés comme étant « durables », nous sommes très fiers de constater que la qualité et l’innovation de notre dispositif continue, émission après émission, à être plébiscitée. » confirme Yves Millardet, Président du Directoire.

Provenance et nature des investisseurs :

Des prêts pour financer les investissements environnementaux et sociaux des collectivités locales

Ces 500 millions d’euros vont permettre à l’AFL de financer ou refinancer des investissements consacrés à des projets environnementaux et sociaux de ses collectivités membres. « Les collectivités locales, quelles que soient leurs tailles, ont un rôle majeur à jouer dans la territorialisation du plan de relance initié à la suite de la crise, au moyen d’investissements sociaux et environnementaux. Il est donc logique que l’AFL, la banque des collectivités, s’inscrive résolument dans cette dynamique et incarne l’outil de finance durable souhaité par ses membres » affirme Olivier Landel, Directeur général de l’AFL-ST.