Cette émission a été accueillie par une demande particulièrement importante avec la participation de 150 investisseurs au total. Le livre d’ordres a atteint un montant de 5 milliards d’euros pour un taux de sursouscription de x4, témoignant de la solidité de la reconnaissance de la signature Caffil.

Cette transaction a été pricée à 69 points de base au-dessus de la courbe des swaps, équivalent à -8 points de base par rapport à l’OAT.

Cette première émission vient ouvrir le programme de financement 2025 du groupe Sfil, qui a prévu d’émettre entre 8 et 10,5 milliards d’euros au total :

Entre 2,5 et 4 milliards d’euros prévu par Sfil sur le marché SSA,

Entre 5,5 et 6,5 milliards d’euros prévu par Caffil via des émissions d’obligations sécurisées,

Au moins une émission verte et une obligation sociale en 2025.

« Nous sommes très heureux de l’accueil réservé par le marché à notre première émission d’obligations sécurisées de l’année. La qualité du carnet d’ordres et de la mobilisation des investisseurs témoigne de la confiance dans la solidité du crédit de Caffil et dans notre rôle d’émetteur européen de premier plan d’obligations sécurisées. Nous remercions sincèrement nos investisseurs pour leur confiance et leur soutien continus. » indique Philippe Mills, Directeur Général de Sfil et Président du conseil de surveillance de Caffil.