L’assemblée générale mixte d’Evergreen SA en date du 21 juin 2021, qui s’est tenue à huis clos au siège social d’Evergreen SA, a adopté, à la majorité, toutes les résolutions qui lui étaient soumises, en particulier celles relatives (i) à la fusion entre Evergreen SA et Evergreen SAS, (ii) au changement d’activité d’Evergreen SA afin d’exercer une activité d’investissement soumise à la réglementation applicable aux fonds d’investissement alternatifs (FIA), et (iii) au changement de dénomination sociale, afin de rebaptiser Evergreen SA en Transition Evergreen.

Transition Evergreen : la transition écologique en une action

Transition Evergreen détient désormais toutes les participations jusqu’alors détenues par Evergreen SAS et devient ainsi le 1er véhicule d’investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l’empreinte carbone.

Véritable accélérateur d’une croissance verte, Transition Evergreen a pour objectif d’accompagner, dans une logique de co-construction, des PME françaises tournées vers la transition écologique, pour en faire des champions français sur leurs marchés respectifs.

Le portefeuille d’investissement de Transition Evergreen est aujourd’hui constitué de 3 univers principaux :

Evergaz , 1er acteur indépendant français du Biogaz par la valorisation des déchets organiques ;

, 1er acteur indépendant français du Biogaz par la valorisation des déchets organiques ; Everwatt , acteur de l’efficacité énergétique au service de la neutralité carbone des territoires ;

, acteur de l’efficacité énergétique au service de la neutralité carbone des territoires ; Everwood, acteur de l’exploitation du bois, de la gestion des forêts et de la production de crédits carbone.

En mai 2021, Evergreen SAS a signé un term sheet afin de réaliser son premier investissement dans le secteur de l’hydrogène, et ainsi constituer un 4ème univers de développement. Cet investissement, qui devrait être finalisé au cours de l’été 2021, prend la forme d’une prise de participation [1] dans la société Safra, 1er acteur français, concepteur et fabricant de bus à hydrogène, s’inscrivant dans la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a également investi dans Compose, une chaîne de « cantine sur mesure » engagée dans une démarche éco-responsable, ainsi que dans La Paper Factory, fabricant d’identité matière ayant fait le choix de l’éco-emballage.

Transition Evergreen bénéficie de l’expertise d’Aqua Asset Management, qu’elle a désignée en qualité de société de gestion. Centrée sur l’investissement durable, l’équipe d’Aqua Asset Management a plus de 12 ans d’expérience dans la transition écologique et se caractérise par un état d’esprit entrepreneurial, insufflé par son Président Lionel Le Maux, et une vision industrielle et long terme.