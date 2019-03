Trail investirait aux côtés de l’équipe de direction d’Electropoli dirigée par Jean-Paul Bos, Président, ainsi que China Synergy Fund, la plateforme d’investissement mise en place conjointement par CICC, la banque d’affaires et d’investissement chinoise de premier rang, et TPG, la société mondiale de gestion d’actifs alternatifs.

Basée en France, Electropoli s’est développée avec succès pour devenir une société pan-européenne, bénéficiant d’un solide savoir-faire technologique et industriel. La société exploite sept sites de production en France, en République tchèque et en Pologne ainsi qu’un centre de R&D basé en France. Electropoli propose une gamme complète de produits et services de traitement des métaux à l’industrie automobile premium ainsi qu’aux industries de l’aérospatiale, de la défense et de l’énergie.

Ce projet d’acquisition demeure soumis à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel d’Electropoli.

M. Xavier Marin, Président de Trail, a déclaré : "Avec nos partenaires stratégiques de China Synergy, CICC et TPG, nous formons une plateforme d’investissement qui dispose d’une forte empreinte locale et d’une grande expérience en Europe et en Chine. Nous sommes ainsi en mesure de transformer des PME et ETI européennes en leaders mondiaux bénéficiant d’une présence de marché en Chine, le principal moteur de croissance de l’économie mondiale".

M. Ding Wei, CEO de CICC Capital, co-manager de China Synergy Fund, a déclaré : "En tant que partenaire de Trail, nous allons permettre à des entreprises européennes prospères de s’implanter en Chine grâce aux vastes ressources en matière de banque d’investissement de CICC et à sa solide expérience en tant que gestionnaire de fonds de private equity de premier plan ".