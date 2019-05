Il y a cinq mois, Tourlane levait 24 millions de dollars (série B) auprès de Sequoia Capital, Spark Capital, DN Capital et HV Holtzbrinck Ventures

Les fonds levés permettront à l’entreprise de financer son expansion à l’international, notamment en France, ainsi que le développement de sa plateforme

Tourlane, le service de planification et de réservation de voyages sur-mesure, et de plusieurs jours, vient de lever 47 millions de dollars, six mois après son dernier tour de table. Les fonds d’investissement Sequoia Capital et Spark Capital en sont les principaux instigateurs. Ces deux entreprises de capital-risque étaient déjà à l’origine du financement en série B sécurisé par Tourlane en décembre 2018. DN Capital et HV Holtzbrinck Ventures figurent également au tableau des investisseurs. Tourlane compte mobiliser ce capital supplémentaire pour accélérer son expansion à l’international, renforcer ses équipes, et continuer le développement de sa plateforme.

"Nous sommes enchantés à l’idée de continuer l’aventure avec ces investisseurs de premier ordre, et nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par toutes les équipes de Tourlane." explique Julian Stiefel, co-CEO & cofondateur de Tourlane. "Ces fonds nous permettront de renforcer notre position sur le marché, et d’accélérer notre croissance à l’international, tout cela dans le but d’offrir à nos utilisateurs la meilleure expérience de voyage possible." ajoute Julian Weselek, également co-CEO & cofondateur.

Afin d’offrir la meilleure expérience possible, Tourlane propose un service unique combinant technologie, compréhension des données et expertise du conseil aux voyageurs. L’entreprise travaille directement avec des prestataires de services afin de proposer à ses utilisateurs un service complet comprenant vols, transferts, hébergements, visites, et activités diverses au cours du séjour. Grâce à Tourlane, le voyageur gagne du temps et évite les frustrations d’ordre logistique telles que les réservations multiples via différents opérateurs, ou les longues négociations avec plusieurs agences de voyages. La plateforme fournit des informations de prix et de disponibilités en temps réel. L’aperçu instantané de son voyage et la personnalisation de son séjour grâce aux nombreuses fonctions de "glisser-déposer" proposées par la plateforme permettent une planification plus commode.

"L’impressionnante croissance de Tourlane et sa communauté d’utilisateurs très engagés ont fini par nous convaincre de l’exceptionnalité de l’entreprise. Tourlane redéfinit tout simplement l’expérience du voyage.", déclare Andrew Reed, Associé chez Sequoia Capital.

"Tourlane est en passe de devenir une entreprise transformative. Sa récente croissance vient confirmer le fort potentiel des solutions numériques qu’elle propose à ses clients. Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec Tourlane." ajoute Alex Finkelstein, Associé et dirigeant chez Spark Capital.

Le succès et la croissance de Tourlane reposent sur sa volonté de simplifier la planification et la réservation des voyages de plusieurs jours. L’entreprise propose ainsi une approche nouvelle et rationnelle sur le marché du voyage, marché qui pèse aujourd’hui près de 150 milliards de dollars. En 13 mois, Tourlane a levé $81 millions de dollars, et emploie déjà plus de 200 personnes. Les précédents tours de table lancés par Tourlane comprenaient les investissements de nombreux acteurs du secteur du voyage tels que Nathan Blecharczyk, fondateur d’Airbnb, Johannes Reck, fondateur de GetYourGuide, les fondateurs de HomeToGo, Fritz Demopoulos, fondateur de Qunar ou encore Malte Siewert et Rolf Schrömgens, fondateurs de Trivago.