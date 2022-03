L’investissement de TotalEnergies va contribuer significativement à l’objectif de ce fonds de constituer un portefeuille diversifié de 6 à 8 actifs forestiers pour un investissement total de 300 millions de dollars.

L’acquisition, le développement et la gestion durable de ces actifs forestiers permettront également à TAFF 2 de contribuer directement à diverses filières économiques comme le bois d’œuvre, le caoutchouc, les crédits carbone avec co-bénéfices, en renforçant ainsi les chaînes de valeur locales.

L’accent sera mis sur les activités à fort bénéfice environnemental et social, conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Tous les investissements seront gérés dans le respect des standards de performance de l’International Finance Corporation (IFC) et des standards développés par les labels internationaux de certification forestière tels que le Forest Stewardship Council (FSC) et le programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC).

In fine, ces actifs forestiers ainsi développés permettront de :

créer des emplois locaux ;

favoriser le développement économique des communautés locales, notamment grâce à des programmes destinés aux producteurs artisanaux ;

renforcer les corridors de biodiversité ;

protéger les forêts primaires.

« Nous sommes ravis de soutenir le premier round du fonds TAFF2 dont les activités nous permettent d’étendre notre présence en Asie et de diversifier notre portefeuille de puits naturels de carbone », a déclaré Adrien Henry, directeur général Nature Based Solutions chez TotalEnergies. « L’ambition climatique de TotalEnergies repose sur un panel d’actions tangibles, visant d’abord à éviter puis à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et enfin à compenser les émissions résiduelles. »

« L’Asie est au cœur des transformations économiques et de durabilité du XXIe siècle. Elle a un rôle majeur à jouer afin que sa croissance ait des retombées positives en matière de climat, de préservation de la nature, et de développement durable. Nous apprécions le rôle que TotalEnergies a joué en aidant à augmenter les investissements dans la structure de financement mixte afin de mobiliser plus de capitaux vers des projets à forts impacts environnementaux et sociaux, » a déclaré David Brand, Directeur général de New Forests.