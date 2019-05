TokTokDoc, spécialisée dans la télémédecine, annonce avoir bouclé une levée de fonds de 2 millions d’euros. Un tour de table mené par Arkéa, via son fonds d’innovation sociétale We Positive Invest, associé à des investisseurs privés. Cet apport de capital ouvre de nouvelles perspectives à la jeune entreprise qui entend :

accélérer son développement commercial sur les secteurs de l’Ehpad et du handicap ;

étendre son service au sanitaire et à l’ambulatoire ;

étoffer son offre de télésanté en développant la première Policlinique Virtuelle de France ;

doubler ses effectifs pour passer à 40 collaborateurs.

Contribuer à l’amélioration de la prise en charge du patient

Depuis 18 mois, TokTokDoc déploie une solution de télémédecine et permet la mise en relation d’un résident en Ehpad avec un professionnel de santé à distance. Tout au long de la téléconsultation, réalisée via une tablette tactile et un stéthoscope connecté, le patient est accompagné par un(e) infirmier(ère), clé de voûte de la prise en charge télémédicale par TokTokDoc.

Depuis sa création, TokTokDoc s’est fixé comme objectif de piloter la conduite du changement au sein des établissements équipés afin de maximiser les bénéfices de son innovation organisationnelle :

sur le plan sanitaire pour les patients bénéficiaires, en assurant un meilleur suivi médical ;

sur le plan économique pour l’Assurance Maladie, en réduisant le nombre de déplacements et d’hospitalisations évitables.

En s’appuyant sur sa solution digitale simple et intuitive, TokTokDoc entend désormais développer son offre de soins spécialisés pour assurer aux patients une prise en charge télémédicale de bout en bout : la Policlinique Virtuelle. Grâce à une maîtrise de la chaîne de tous les intervenants, médecins et infirmiers(ères), TokTokDoc offrira aux patients une coordination efficace.

« La télémédecine n’est pas qu’une révolution technologique ; elle est avant tout une révolution organisationnelle. La prise en charge télémédicale unifiée, par la maîtrise totale par TokTokDoc de toute la chaîne organisationnelle et technologique, garantit les plus hauts standards de qualité du suivi médical. C’est la raison d’être de TokTokDoc. » indique Dan Grünstein, CEO de TokTokDoc.

Accélérer le développement commercial de TokTokDoc

Développée par une équipe de 20 collaborateurs, en appui du terrain, TokTokDoc a déjà équipé plus de 150 établissements en France et 12 000 patients bénéficient quotidiennement des services de téléconsultation et téléexpertise proposés par la jeune entreprise.

Après s’être forgée une légitimité sur le secteur de l’Ehpad de par son positionnement unique, TokTokDoc souhaite désormais étendre son concept d’établissement de santé « hors les murs » à un marché plus large.

L’entreprise proposera donc son service à l’ensemble du secteur médico-social (personnes âgées et en situation de handicap), aux structures sanitaires (établissements de santé et soins de suite et réadaptation) et à l’ambulatoire (services infirmiers à domicile) ce qui représente plus de 30 000 structures et près de 2 000 000 de patients.

Cette levée de fonds de 2 millions d’euros, réalisée auprès d’Arkéa via son fonds d’innovation sociétale We Positive Invest, associé à des investisseurs privés va aussi permettre à TokTokDoc d‘accélérer le développement commercial de sa solution ; la start-up prévoit ainsi de doubler ses effectifs sur les 12 prochains mois pour atteindre 40 collaborateurs.

Morgan Carval, chargé d’affaires pour Arkéa Capital, la filiale de capital investissement du groupe Arkéa commente : « Nous sommes très fiers d’accompagner en fonds propres TokTokDoc et de participer au déploiement de sa solution de télémédecine aux impacts médical et sociétal évidents. La télémédecine constitue en effet un moyen innovant pour répondre aux enjeux majeurs de santé publique. Ce 7e investissement de notre fonds d’innovation sociétale We Positive Invest est une nouvelle illustration du soutien apporté par Arkéa aux entreprises qui préfigurent l’économie de demain, en faveur du développement des territoires et des générations futures. »