L’État, via le Programme d’Investissements d’Avenir “ Territoires d’innovation ”, la Banque des Territoires, Macif, via sa société Macif Innovation dédiée au financement et l’investissement de diverses structures telles que les start-up et l’insurtech et SWEN Capital Partners, via son fonds FCPI Innovation Pluriel n°5, investissent dans TokTokDoc.

Ils rejoignent les actionnaires historiques, notamment le Crédit Mutuel Arkéa, via son fonds d’innovation sociétale We Positive Invest et le Groupe Vivalto qui renouvellent leur engagement. Des financements bancaires complètent ces investissements.

Grâce à cet engagement fort, TokTokDoc généralise l’accès à une télémédecine de proximité, dans la continuité du modèle français des soins. Cette forme de prise en charge médicale, associant les technologies numériques et la présence humaine, a fait ses preuves pour traiter les pathologies chroniques et invalidantes dans les secteurs de la gériatrie et des handicaps, en établissement ainsi qu’au domicile.

Pour une télémédecine impactante

La télémédecine pratiquée par les plateformes grand public ne peut répondre aux besoins singuliers des 18 millions de personnes âgées, isolées ou dépendantes. La seule visioconférence entre un médecin et un patient limite le plus souvent l’évaluation médicale, l’accès aux spécialistes et la décision thérapeutique.

« Nous sommes persuadés que les infirmières peuvent jouer un rôle déterminant dans une télémédecine impactante. Par leur présence, la téléconsultation est enrichie d’un examen physique et d’éléments diagnostiques grâce aux dispositifs médicaux connectés (échographie cardiaque, gazométrie, ECG, stéthoscope, audiométrie). Le médecin peut se concentrer sur un acte à distance bien préparé et le patient, rassuré, bénéficie d’une prise en charge intégrale. Ce mode de soins qui associe le numérique et l’humain permet d’éviter de nombreux transports et hospitalisations et s’avère source d’économies substantielles pour l’Assurance Maladie. » indique Dr Laurent Schmoll, chirurgien ORL, cofondateur et directeur médical de TokTokDoc.

Ce modèle est éprouvé par TokTokDoc, notamment au travers de sa Policlinique mobile de télémédecine, véritable “ hôpital hors les murs ”, expérimentation reconnue au titre de l’Article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale, validée et autorisée par le Ministère des Solidarités et de la Santé, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et l’Agence Régionale de Santé du Grand Est.

Les infirmiers et infirmières TokTokDoc, experts en télémédecine, viennent en renfort des équipes soignantes dans les établissements. Cet apport en compétences et ressources humaines génère en moyenne 10 fois plus d’actes de téléconsultation ou de téléexpertise, au profit d’un suivi médical proactif et préventif des résidents.

TokTokDoc ambitionne d’étendre ce concept et de faire entrer dans le droit commun cette nouvelle organisation des soins, au bénéfice du plan grand nombre et au service du mieux être des plus fragiles.

TokTokDoc, acteur majeur de la santé en télémédecine dans les territoires

« L’entrée de l’État au capital relève d’une marque de confiance. Elle conforte la place de TokTokDoc en tant qu’acteur innovant, engagé dans les grands enjeux de santé publique. Nous voulons jouer le premier rôle d’une télémédecine qui apporte beaucoup aux personnes les plus vulnérables et isolées. Pour pallier les inégalités d’accès aux soins liées aux déserts médicaux et aux enclaves sociales, nous sommes convaincus de l’apport décisif d’une télémédecine augmentée de l’intervention d’infirmières dédiées qui embarquent les réseaux de médecins, dans le respect du parcours de soins du patient L’État nous a confié un mandat pour accompagner des projets pouvant avoir un impact majeur dans les territoires. C’est le pari que nous faisons avec TokTokDoc, qui répond de manière très innovante à deux enjeux d’actualité et indissociables : faciliter l’accès aux soins dans tous les territoires et accompagner les établissements de santé dans l’appropriation de la télémédecine. » indique Dan Grünstein, docteur en sciences, Institut Max Planck, cofondateur et directeur général de TokTokDoc.

Pour poursuivre son développement et intensifier l’accompagnement de ses 300 clients et 25 000 bénéficiaires, TokTokDoc va renforcer ses équipes de soignants et d’experts en santé publique afin de mailler l’ensemble de notre territoire national.

L’engagement des investisseurs permet à TokTokDoc d’accélérer le déploiement de ses solutions technologiques et ainsi développer les plus hauts standards de qualité de soins, en alignement stratégique avec la doctrine nationale du numérique en santé.