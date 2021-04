Nicolas Namias, directeur général de Natixis et président du conseil d’administration de Natixis Investment Managers a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement Jean Raby pour le travail remarquable qu’il a accompli au cours des quatre dernières années. Sous son impulsion, Natixis Investment Managers s’est affirmée comme un leader mondial de la gestion d’actifs avec plus de 1 100 Md€ d’actifs sous gestion et a enrichi son offre avec de nouveaux affiliés et de nouvelles expertises. Je suis heureux que Jean puisse s’investir encore à mes côtés dans les prochaines semaines pour organiser une transition efficace avec son successeur. Alors que nous nous préparons à engager un nouveau plan stratégique à l’horizon 2024, j’ai le plaisir d’accueillir Tim Ryan pour poursuivre la dynamique de croissance de nos métiers de Gestion d’actifs et de fortune, développer notre modèle multi-affiliés au service de nos clients et approfondir encore notre stratégie ESG. Tim Ryan a une connaissance approfondie de l’ensemble des métiers de la gestion d’actifs et de fortune. Son expérience internationale, son leadership et ses capacités de développement commercial seront de formidables atouts pour Natixis et notre Groupe ».

Tim Ryan débute sa carrière en 1992 dans la gestion d’actifs au sein d’une filiale de HSBC où il exerce des fonctions dans la recherche quantitative et la gestion de portefeuilles actions. En 2000 Tim rejoint AXA et élargit son expérience en prenant la responsabilité d’un pôle de gestion quantitative avant de devenir, en 2003, Chief Investment Officer de l’activité assurance pour le Japon puis l’Asie. En 2008, Tim est nommé Chief Executive Officer en charge de différentes régions (Japon et Europe et Moyen Orient) pour le compte de la filiale de gestion d’actifs américaine d’AllianceBernstein. En 2017, Tim Ryan rejoint Generali et devient Group Chief Investment Officer des actifs de l’assurance et Global CEO de l’Asset & Wealth Management.