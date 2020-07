Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (GIP) annonce la nomination de Tim Rainsford en tant que Directeur Commercial Monde. À ce titre, il sera responsable de la stratégie de développement commercial afin de renforcer le positionnement de Generali Investments sur ses marchés clés et accroître sa présence internationale en se développant dans de nouvelles zones géographiques.

Tim prendra ses fonctions le 1er septembre et rapportera à Carlo Trabattoni, CEO de Generali Investments Partners. Il encadrera une équipe globale de commerciaux basés en Italie, en France et en Allemagne.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs à des postes de direction, Tim apportera toute son expertise et sa connaissance de la relation client acquises dans le cadre de ses précédentes fonctions dans la coordination d’équipes internationales de vente, marketing et support clients.

Avant de rejoindre GIP, Tim était Group Head of Distribution and Marketing chez GAM Investments, chargé de définir les axes stratégiques du développement commercial et marketing. Il a auparavant évolué pendant treize ans au sein de Man Investments Ltd en occupant des postes à responsabilités croissantes, notamment ceux de Head of European Sales et Global co-Head of Sales and Marketing.

Timothy Ryan, Group Chief Investment Officer et CEO Asset & Wealth Management, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir Tim dans notre groupe. Il s’agit d’une nomination clé qui contribuera au déploiement de notre stratégie multi-boutiques et de ses avantages compétitifs, à la fois en termes de diversification de l’offre, de personnalisation de l’approche et aussi de capacité à relever les challenges à venir pour notre groupe et l’industrie de la gestion d’actifs au niveau global. »

Carlo Trabattoni, CEO de Generali Investments Partners, ajoute : « Dans le contexte actuel de marché, où la qualité et la spécialisation sont déterminantes, se focaliser sur les attentes clients est plus fondamental que jamais. L’expertise reconnue de Tim dans la relation client et le marketing au sein de sociétés d’investissement internationales, ainsi que sa connaissance approfondie du secteur mondial de la gestion d’actifs seront essentielles pour poursuivre le développement de notre stratégie commerciale exclusive et structurée, et renforcer notre capacité à créer de la valeur à long terme pour nos clients. »