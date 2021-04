Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs, annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire durable inaugurale d’un montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette émission d’obligations durables senior unsecured est assortie d’un coupon fixe annuel de 1.625 %, coupon le plus bas jamais atteint par le Groupe.

• Il s’agit de la toute première obligation durable publique de référence émise par un gestionnaire d’actifs alternatifs en euros ;

• Cette première obligation durable de Tikehau Capital constitue une étape clé pour accélérer la stratégie d’impact du Groupe autour de ses quatre piliers : le changement climatique, l’inclusion sociale, la santé et l’innovation ;

• Cette obligation durable est la première à s’appuyer sur un cadre d’allocation (Sustainable Bond Framework) innovant qui permet au Groupe d’investir le produit de l’émission directement dans des actifs durables (sociaux ou environnementaux) ou dans des fonds à thématiques durables alignés sur les objectifs de développement durable prioritaires du Groupe ;

• Par cette opération, Tikehau Capital allonge la maturité moyenne de sa dette à 5,5 ans ;

• Cette émission renforce la stratégie de Tikehau Capital dans l’impact investing, déjà matérialisée par sa plateforme de capital-investissement dédiée à la transition énergétique ainsi que son fonds d’Impact Lending, et conforte le Groupe dans son approche consistant à intégrer l’analyse des critères ESG dans chacun de ses projets d’investissement (approche « ESG by-design »).

Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital, a déclaré : "Tikehau Capital a placé l’ESG au cœur de ses opérations et l’impact en est la nouvelle frontière. Nous développons des stratégies qui répondent aux défis sociétaux tout en générant des rendements financiers attractifs pour les investisseurs. Le succès de cette toute première obligation durable constitue une nouvelle étape qui permettra au Groupe de refléter sa politique ESG volontariste dans sa structure de financement. Avec cette obligation durable, nous voulons concentrer nos investissements vers des entreprises et des projets durables, mais aussi vers des fonds qui peuvent avoir un impact social ou environnemental significatif. Nous tenons à remercier les investisseurs qui ont participé à cette opération et qui contribuent ainsi à nos côtés à institutionnaliser davantage l’impact investing."

Laure Villepelet, directrice CSR/ESG de Tikehau Capital, a ajouté : "Cette première émission d’une obligation durable est également un message fort à l’attention de nos équipes : Tikehau Capital souhaite renforcer ses investissements dans les fonds qu’il développe et gère, et invite ses équipes d’investissement à continuer à développer des produits à impact."

L’émission de cette première obligation durable participe de la stratégie d’impact de Tikehau Capital. Elle incite à lancer de nouvelles initiatives et de nouveaux fonds durables, dont les investissements sous-jacents respecteront les mêmes critères ESG et d’impact que ceux auxquels l’émission obligataire est soumise. Tikehau Capital est en train de développer avec succès une plateforme d’impact investing, avec trois fonds dédiés, lancés dans plusieurs classes d’actifs du Groupe au cours des dernières années :

En 2018, Tikehau Capital a lancé T2 Energy transition , un fonds de private equity dédié à la transition énergétique. Le 23 février 2021, Tikehau Capital a annoncé avoir finalisé la levée de fonds pour cette stratégie pour un total de plus d’1 milliard d’euros ;

, un fonds de private equity dédié à la transition énergétique. Le 23 février 2021, Tikehau Capital a annoncé avoir finalisé la levée de fonds pour cette stratégie pour un total de plus d’1 milliard d’euros ; En 2020, Tikehau Capital a lancé Tikehau Impact Lending (TIL) , fonds de dette privée qui propose des solutions de financement dont les termes et conditions dépendent de la performance ESG des entreprises sous-jacentes. Le premier closing de ce fonds a été réalisé pour environ 100 millions d’euros à fin décembre 2020 avec le soutien de l’Union Européenne ;

, fonds de dette privée qui propose des solutions de financement dont les termes et conditions dépendent de la performance ESG des entreprises sous-jacentes. Le premier closing de ce fonds a été réalisé pour environ 100 millions d’euros à fin décembre 2020 avec le soutien de l’Union Européenne ; En 2021, le Groupe a l’intention de lancer un nouveau fonds d’impact high yield dans le cadre de son activité de capital markets strategies.

Cette première émission d’une obligation durable, qui a rencontré un grand intérêt de la part des investisseurs, confirme la confiance de ces derniers dans la qualité de crédit de Tikehau Capital.

Elle a été placée auprès d’une base diversifiée de plus de 100 investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par des investisseurs internationaux.

Début 2021, Tikehau Capital s’est vu confirmer par Fitch Ratings sa notation de crédit à long terme de BBB- avec une perspective stable. La performance ESG de Tikehau Capital a également été particulièrement reconnue en 2020, et positionne le Groupe parmi les meilleurs acteurs de son secteur :

Tikehau Capital a reçu le score global A+ par les UN PRI (Principes pour l’investissement responsable des Nations unies) et, pour la deuxième année consécutive, d’un score A+ dans le module Stratégie et Gouvernance couvrant l’approche globale du Groupe en matière d’investissement responsable et d’ESG.

En septembre 2020, le Groupe a reçu une note ESG inaugurale de 66/100 par Vigeo, plaçant le Groupe parmi les meilleures entreprises européennes dans son domaine.

Tikehau Capital est classé quatrième par Sustainalytics, dans un univers de plus de 250 gestionnaires d’actifs et dépositaires, reflétant un faible niveau d’exposition aux risques ESG ainsi qu’une grande efficacité dans sa politique de gestion des risques ESG.

Les aspects durables de cette émission obligataire ont été structurés en collaboration avec Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que seule banque de structuration d’obligations durables. Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer et/ou refinancer, en tout ou partie, des investissements durables éligibles, qu’ils soient nouveaux et/ou existants, tels que définis dans le sustainable bond framework de Tikehau Capital.