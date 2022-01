Robeco annonce la nomination de Thu Ha Chow au poste nouvellement créé de responsable de l’investissement obligataire Asie. Mme Chow est basée au bureau de Singapour, où de nouveaux recrutements dans les domaines des obligations et de la durabilité porteront l’équipe locale à huit professionnels de l’investissement, dont un gérant de portefeuille principal, deux analystes crédit, un analyste obligations souveraines, trois spécialistes de l’investissement durable et un gérant de portefeuille client. Singapour devient ainsi le centre névralgique de l’investissement obligataire de Robeco en Asie, fortement axé sur la durabilité.

Avant de rejoindre Robeco en 2022, Mme Chow était gérante de portefeuille et stratégiste Asie chez Loomis Sayles & Co et responsable du crédit asiatique chez Aberdeen Asset Management, tous deux à Singapour. Auparavant, elle a travaillé pendant 15 ans à Londres où elle a occupé des postes de direction dans l’obligataire chez Deutsche Asset Management et Threadneedle Asset Management, ainsi que pendant trois ans dans le domaine de la banque d’investissement auprès de Credit Suisse First Boston. Elle a débuté sa carrière en 1996 après avoir obtenu un Master en économie et philosophie de la London School of Economics.

Outre son rôle de responsable de l’investissement obligataire Asie, Mme Chow est également gérante de portefeuille au sein de l’équipe Crédit, spécialisée dans les crédits asiatiques. Elle rendra compte à l’équipe Crédit de Rotterdam. Frank Reynaerts et Tiansi Wang, deux professionnels de l’investissement de très haut niveau ayant une longue carrière chez Robeco continueront à exercer leurs fonctions d’analystes senior crédit. Laura Bosch Ferreté quittera Rotterdam pour s’installer à Singapour afin d’occuper l’un des postes de spécialiste de l’investissement durable. David Hawa quittera lui aussi le bureau de Rotterdam pour rejoindre Singapour en tant que gérant de portefeuille client obligataire pour la région Asie-Pacifique. Les professionnels de l’investissement basés à Singapour feront partie intégrante des équipes basées à Rotterdam et travailleront en étroite collaboration avec les autres spécialistes de Rotterdam.

Erik van Leeuwen, directeur des investissements de Robeco : « L’expansion de l’équipe renforce la présence de Robeco à Singapour, démontrant ainsi notre fort engagement dans le domaine de l’investissement obligataire sur les marchés asiatiques et émergents. La composition de l’équipe reflète également notre conviction que l’expertise de Robeco en matière d’investissement durable est un facteur de différenciation essentiel dans notre capacité à bien servir nos clients. »

Nayan Patel, PDG de Robeco Singapore : « Nous sommes ravis d’avoir une personne du calibre de Thu Ha Chow à la tête de nos activités pour l’obligataire en Asie. Elle possède une longue expérience des stratégies crédit pour les marchés asiatiques et émergents, et voue une véritable passion à la durabilité. Avec son équipe, elle supervisera la capacité de Robeco en matière d’investissement obligataire durable en Asie, y compris notre première stratégie asiatique dédiée à l’obligataire, qui devrait être lancée au cours du premier semestre de cette année. »

Thu Ha Chow, responsable de l’investissement obligataire Asie :« Je suis fière de rejoindre l’équipe de Robeco, qui dispose d’une longue expérience et de connaissances approfondies en matière d’investissement durable. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec les deux équipes de Singapour et de Rotterdam, afin d’explorer de nouvelles opportunités dans le domaine de l’investissement obligataire en Asie, en mettant l’accent sur la durabilité pour nos investisseurs. »