Thomas Labergère était précédemment à la tête de la banque corporate et institutionnelle de Citi en France. Après avoir rejoint Citi en 1997, il occupe plusieurs postes à New York et depuis 2004 à Paris, dont senior banker et senior credit officer en charge de portefeuilles de multinationales françaises du secteur des Technologies Media & Télécoms (TMT), de l’automobile et de l’industrie.

Depuis 2015, en tant que responsable de de la banque corporate et institutionnelle, il a conduit le développement de Citi en France pour en faire un acteur incontournable auprès des multinationales et des institutions financières.

Diplômé de l’université Paris-Dauphine et de Sciences-Po Paris, et fort de 25 ans d’expérience en banque corporate, Thomas Labergère apporte à ING une connaissance approfondie du marché français, ainsi qu’une expertise solide en matière de gestion des risques et de restructuration de crédit.