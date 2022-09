Thomas Guyot est nommé Directeur du Pôle Produits du groupe bancaire coopératif et intègre son Comité exécutif. Ce pôle rassemble une vingtaine d’entités sur les métiers de l’assurance, de la gestion et de l’immobilier et vise la protection ainsi que la valorisation du patrimoine de ses clients. Début octobre, Thomas Guyot succédera à Sébastien Barbe, qui a souhaité quitter le groupe pour se consacrer à un projet entrepreneurial.

Thomas Guyot, âgé de 46 ans, est diplômé de l’Ecole polytechnique. Il commence sa carrière dans le secteur des télécommunications, à Cegetel Entreprises avant de rejoindre le Crédit Mutuel Arkéa en 2006, en tant que directeur marketing de Symphonis, qui fusionnera plus tard avec Fortuneo. Il prend en charge ensuite la gestion de bilan du Crédit Mutuel Arkéa, avant de prendre la direction de la salle des marchés en 2008. Il rejoint en 2012 Suravenir en tant que directeur technique et financier avant de devenir début 2022 Président du Directoire de cette filiale spécialisée dans l’assurance-vie, la retraite et la prévoyance.

En parallèle de sa prise de fonction à la direction du Pôle Produits, Thomas Guyot conserve provisoirement ses fonctions de Président du Directoire chez Suravenir.

Le Pôle Produits du Crédit Mutuel Arkéa compte 1 200 collaborateurs répartis au sein d’une vingtaine d’entités spécialisées dans l’assurance, la gestion et l’immobilier.

Sur les métiers de l’assurance et de l’assurance-vie :

Suravenir Assurances et Novelia pour l’assurance dommages, Suravenir pour l’assurance-vie, Arkéa On Life, Arkéa Assistance et Arkéa Sécurité pour les prestations d’assistance.

Pour la gestion d’actifs et de fortune, Arkéa Investment Services regroupe dans un modèle multi-boutiques les expertises de plusieurs sociétés de gestion et banque privée, parmi lesquelles :

Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa REIM pour la gestion d’actifs et Arkéa Banque Privée pour la gestion de fortune.

Pour l’immobilier :

Arkéa Real Estate pour les prestations de conseil ;

Arkéa Immobilier Conseil et le Groupe Izimmo pour la commercialisation ;

Liberkeys, néo agence immobilière, qui propose une solution innovante de vente immobilière dans l’ancien.

Le Pôle Produits du Crédit Mutuel Arkéa a également développé depuis plusieurs années une stratégie de partenariats externes, en cohérence avec l’ambition du groupe de développer son modèle partenarial auprès de l’écosystème innovant et B2B.

“Je suis ravie d’accueillir Thomas Guyot au sein de notre Comité exécutif et suis convaincue qu’il saura mettre à profit sa vision transverse du groupe et sa capacité à mobiliser ses équipes pour relever les défis passionnants que le Crédit Mutuel Arkéa aura à relever, afin d’imaginer, construire et déployer des solutions en phase avec les attentes actuelles et futures de nos sociétaires et clients, dans le respect de nos convictions environnementales et sociétales. Je tiens également à remercier Sébastien Barbe pour son parcours au sein du Crédit Mutuel Arkéa et sa contribution à la conduite de notre plan stratégique Transitions 2024, et lui souhaite une pleine réussite dans son projet.” commente Hélène Bernicot, Directrice générale du Crédit Mutuel Arkéa.

“Les filiales qui composent le Pôle Produits du Crédit Mutuel Arkéa sont chacune reconnues dans leurs secteurs pour leur approche innovante et la force de leur expertise. Je suis très fier de pouvoir accompagner les nombreux collaborateurs qui composent ce Pôle dans la poursuite de leur dynamique, que ce soit en tant que fournisseurs et distributeurs de nouvelles solutions ou dans le développement de leur offre en marque blanche.” déclare Thomas Guyot, Directeur du Pôle Produits.