Thomas Brenier est promu Directeur de la Gestion et de la Recherche Actions et rejoint le Comité exécutif de Lazard Frères Gestion.

La Direction de la Gestion et de la Recherche Actions est désormais confiée à Thomas Brenier, jusqu’alors Directeur de la gestion Large Caps Europe. Il devient également membre du Comité exécutif de Lazard Frères Gestion.

Régis Bégué, qui était responsable de la Gestion et de la Recherche Actions depuis 2008 et a contribué de façon déterminante au développement de Lazard Frères Gestion, a fait part de son souhait de se concentrer sur la gestion de portefeuille. Désormais, il sera en charge de la gestion et du développement du fonds Lazard Alpha Euro SRI en tandem avec Stanislas Coquebert de Neuville, Gestionnaire-analyste au sein de l’équipe Actions.

Nominations

Thomas Brenier

Thomas Brenier, 49 ans, est nommé Directeur de la Gestion et de la Recherche Actions de Lazard Frères Gestion. Il entre également au Comité exécutif de la société. Thomas est par ailleurs Managing Director du groupe Lazard depuis février 2017. Il était Directeur de la gestion Large Caps Europe depuis 2022 et Responsable de la gestion des actions nordiques depuis son arrivée chez Lazard Frères Gestion en septembre 2007.

Il a débuté sa carrière dans le conseil en introduction en bourse chez BNP Paribas en 1999-2000 avant de devenir analyste sell-side chez SEB Enskilda Securities (Banque d’investissement suédoise) de 2000 à 2003. Il a ensuite rejoint la Société Générale de 2004 à 2007 pour travailler sur différents secteurs liés aux hautes technologies (semi-conducteurs, équipementiers télécoms, électronique etc). Il dispose d’une double formation scientifique (Ingénieur CPE Lyon) et financière (Mastère de Finance ESCP).

Stanislas Coquebert de Neuville

Stanislas Coquebert de Neuville, 40 ans, devient cogérant du fonds Lazard Alpha Euro SRI. Il a rejoint Lazard Frères Gestion en 2012, où il occupe la fonction de Gestionnaire-analyste sur les actions européennes. Il est notamment en charge de l’analyse des secteurs de la chimie, des biens de consommation et de l’agro-alimentaire.

Auparavant, il a passé 5 ans chez Exane BNP Paribas à Londres comme analyste financier en charge des secteurs des télécoms et de la construction. Il est diplômé de HEC et a été enseignant en Finance à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.