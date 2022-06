Directeur financier Groupe de CNP Assurances et membre du comité exécutif depuis 2019, Thomas Béhar est, par décision du conseil d’administration, nommé directeur général adjoint et second dirigeant effectif de CNP Assurances à compter du 1er juillet 2022. Il succèdera à Xavier Larnaudie-Eiffel.

« Ayant depuis 20 ans exercé des responsabilités de premier plan au sein de CNP Assurances, dont celles de directeur financier Groupe depuis 2019, Thomas Béhar a à cœur de relever, avec tous les collaborateurs du Groupe, les défis actuels du secteur de l’assurance et de poursuivre le développement multipartenarial et international de CNP Assurances au service de l’ensemble de ses parties prenantes. » déclare Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances. Thomas Béhar conserve en parallèle ses fonctions de directeur financier Groupe et poursuit ainsi la stratégie de pilotage de la performance financière et son action en faveur de la solidité du Groupe.

« Je tiens d’autre part à saluer l’action de Xavier Larnaudie-Eiffel dans ses différentes fonctions au sein de CNP Assurances depuis près de 20 ans et plus particulièrement à la direction générale adjointe. Ses qualités et son expérience ont été décisives dans le développement international de CNP Assurances » poursuit Stéphane Dedeyan.

Biographie de Thomas Béhar

Diplômé de l’Ecole polytechnique (promotion 1990), de l’ENSAE (Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique) et actuaire agrégé de l’Institut des actuaires, Thomas Béhar est également ingénieur général des Mines. Il débute sa carrière à la Commission de contrôle des assurances. En 1999, il entre à la Caisse des dépôts et consignations en qualité de responsable du suivi stratégique assurance et retraite. Il rejoint CNP Assurances, en 2002, pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès du directeur des partenariats et du développement commercial puis devient, en 2003, directeur du pilotage et du contrôle de gestion avant d’être nommé, en 2006, directeur comptable France et responsable du programme Finance Roadmap 2012. En 2011, il est nommé à la tête de la direction de l’actuariat central devenue ensuite la direction technique Groupe. Il a été fonction actuarielle du Groupe et de l’entité CNP Assurances les deux premières années de la mise en œuvre de Solvabilité 2. Nommé membre du comité exécutif en septembre 2013, il est promu directeur de la performance financière Groupe en décembre 2017 puis directeur financier de CNP Assurances en 2019. Il a été président de l’Institut des actuaires et de l’Association actuarielle européenne, membre du comité exécutif de l’Association actuarielle internationale (AAI) et du comité consultatif de l’Insurance and reinsurance stakeholder group (IRSG) de l’European insurance and occupational pensions authority (EIOPA). Il est également enseignant en actuariat au Centre d’études actuarielles. Il est co-auteur de l’ouvrage « Assurance : comptabilité, réglementation, actuariat » (éd. Economica) paru en 2002.