Mazars annonce la nomination de Thierry Hubert au poste de Directeur Financier France.

Thierry Hubert, 51 ans, rejoint Mazars pour diriger les fonctions financières et juridiques de Mazars en France. Sous la direction d’Olivier Lenel, Directeur Général de Mazars en France, et des membres de l’Exécutif, il prendra en charge la poursuite de la transformation de ces fonctions pour faciliter l’ambition de développement du cabinet en France.

Diplômé de l’ESCP, de l’IEP Paris et titulaire d’un DESS Banque et Finance de la Sorbonne, Thierry Hubert dispose de plus de 25 ans d’expérience dans les métiers de la finance d’entreprise au sein de différents secteurs d’activité. Il a commencé sa carrière en 1996 en tant que Chargé de mission au sein de la Direction Financière de la Région Sud-Ouest de la Compagnie Générale des Eaux. En 1998, Thierry devient Responsable de mission d’audit interne au sein du groupe industriel Pechiney. Il rejoint Canal+ Technologies en 2000 comme Responsable du contrôle de gestion et de l’audit interne avant d’exercer la même fonction chez International Metal Services (IMS). En 2005, il rejoint la division Propreté du groupe Veolia Environnement pour y créer la fonction Contrôle interne tout en occupant la fonction de Contrôleur financier des régions Asie, Afrique et Moyen-Orient de la division. Il s’installe en Italie en 2007 pour occuper la Direction Financière de la Zone Europe du Sud de la division Propreté pendant 5 ans.

Avant de rejoindre Mazars, Thierry exerçait des responsabilités au sein du groupe Bureau Veritas, d’abord comme Directeur Financier de la Zone Europe du Nord et Europe Centrale en 2012, puis en tant que Vice-Président en charge de la Direction du Contrôle Financier Groupe à partir de 2014.

Olivier Lenel, Directeur Général de Mazars en France déclare : "La riche expérience de Thierry auprès de plusieurs acteurs incontournables de leurs secteurs sont autant d’atouts qui font de lui le responsable de confiance pour prendre en charge la direction financière de notre entreprise, et soutenir efficacement la mise en œuvre de notre plan stratégique et le développement offensif de Mazars en France."