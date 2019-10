Augustin de Romanet, Président de Paris EUROPLACE, a procédé ce jour aux nominations suivantes :

Sur proposition du bureau de Finance for Tomorrow, Augustin de Romanet a nommé Thierry Déau, comme Président de Finance for Tomorrow, pour remplacer Pierre Ducret, Président par intérim. Thierry Déau prendra ses fonctions à l’occasion du Climate Finance Day, qui se tiendra le 29 novembre 2019 à Paris. Thierry Déau est Président Directeur Général et fondateur de Méridiam.

La nomination de Thierry Déau intervient dans un contexte d’accélération des projets menés par Finance for Tomorrow, notamment suite à la déclaration de la place financière de Paris le 2 juillet 2019 pour franchir une nouvelle étape en faveur d’une finance verte et durable. Parmi les principaux chantiers, on compte notamment la création d’un observatoire de suivi des réalisations et des actions des acteurs de la Place financière de Paris en matière de finance verte et durable, la mobilisation pour l’adoption d’une stratégie charbon par l’ensemble des acteurs et la tenue de la 5e édition du Climate Finance Day le 29 novembre 2019.

Augustin de Romanet a désigné Jean-Jacques Barbéris comme membre qualifié du bureau de Finance for Tomorrow pour remplacer Daniel Roy. Jean-Jacques Barbéris est Directeur de Coverage de la clientèle institutionnelle et Corporate et membre du comité de direction d’Amundi.

Augustin de Romanet a nommé Xavier Girre comme Président du Collège Entreprises de Paris EUROPLACE, pour succéder à Bruno Lafont. Xavier Girre est Directeur exécutif Groupe EDF en charge de la direction financière.

Le Collège Entreprises de Paris EUROPLACE, composé de représentants des grandes entreprises industrielles, de PME/ETI et start-up, comme des fédérations professionnelles représentatives, a pour but de faire des recommandations sur les priorités stratégiques des entreprises vis-à-vis de la place financière et européenne : diversification des canaux de financement des entreprises, y compris pour les PME et start-up, amélioration de la compétitivité des marchés actions et obligataires de la place de Paris, accompagnement des besoins et initiatives en matière de finance durable et financement des infrastructures, au plan français comme européen et mondial, relance du projet Union de financement et d’investissement au plan européen, rôle international de l’euro.

Augustin de Romanet a nommé Valérie Baudson comme Présidente du Collège Investisseurs, pour prendre la suite de Philippe Marchessaux. Valérie Baudson est Directrice générale de CPR Asset Management, membre du Comité de direction d’Amundi.

Le Collège Investisseurs de Paris EUROPLACE, composé de représentants des investisseurs institutionnels, sociétés d’assurance, gérants d’actifs, investisseurs individuels, poursuit ses travaux sur la consolidation du Pôle Investisseurs de la place de Paris, le développement indispensable de l’épargne longue et son orientation vers le financement en actions des entreprises, les nouvelles priorités européennes.

Thierry Déau est Président Directeur Général de Méridiam, société d’investissement à mission spécialisée dans le développement, le financement à long terme et la gestion de projets d’infrastructures, qu’il a fondé en 2005. Avec plus de 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, l’entreprise compte à ce jour plus de 75 projets en développement, en construction ou en exploitation. Thierry Déau débute sa carrière en Malaisie dans la société de construction de GTM International. Il rejoint ensuite la Caisse des dépôts et Consignations où il occupe plusieurs postes avant de devenir Directeur Général de Egis en 2001. Thierry Déau est actuellement président de la Long Term Infrastructure Association (LTIIA), membre du conseil d’administration de la Fondation des Ponts, membre du comité d’investissement du Fonds Européen d’Investissement Stratégique (FEIS), président de Archery for Inclusive Leadership, fondateur de la fondation Africa Infrastructure Fellowship Program Foundation (AIFP Foundation), membre fondateur du Partenariat pour l’investissement et le développement durable (SDIP) du World Economic Forum et membre du Sustainable Markets Council pour le Commonwealth du Prince de Galles.

Jean-Jacques Barbéris est Directeur du Coverage de la clientèle institutionnelle et Corporate et membre du comité de direction d’Amundi. Il débute sa carrière à la Direction Générale du Trésor. De 2008 à 2012, il est en charge des questions économiques relatives au climat, puis des marchés financiers. En 2012 il rejoint le cabinet du Ministre de l’Économie et des Finances et participe à la création de la Banque Publique d’Investissement. Il rejoint ensuite le cabinet du Président de la République où il exerce les fonctions de conseiller économique de 2013 à 2016. Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration (ENA), Jean-Jacques Barbéris est également titulaire d’une agrégation d’histoire et d’un master de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris.

Xavier Girre est Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction Financière Groupe EDF, poste qu’il occupe depuis 2016. De 2011 à 2015 il a été DGA, Directeur Financier du Groupe La Poste ainsi que Président de XAnge Private Equity. De 1999 à 2011, au sein du groupe Veolia Environnement, Xavier Girre a été directeur des risques et de l’audit du Groupe ainsi que DGA, Directeur financier de Veolia Transport et de Veolia Propreté. Il est également administrateur, Président du comité d’audit de la Française des Jeux. Diplômé de HEC, ancien élève de l’ENA, il a commencé sa carrière à la Cour des comptes.

Valérie Baudson est Directrice générale et Administratrice de CPR AM, membre du Comité de direction d’Amundi AM depuis 2013. De 2008 à 2012 elle a été Directrice Générale d’Amundi ETF et Membre du Comité Exécutif d’Amundi IS. En 1995 elle intègre Crédit Agricole CIB en tant que chef de mission à l’inspection générale, puis elle devient successivement Secrétaire Générale et Directrice Marketing Europe de CA Cheuvreux. Elle a commencé sa carrière en 1994 chez PwC à Londres. Valérie Baudson est diplômée d’HEC et de Sciences Po.