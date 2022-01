Redevco, l’un des plus grands gestionnaires privés d’investissements immobiliers en Europe, annonce que Thierry Cahierre prend de nouvelles fonctions au sein de Redevco en devenant Co-head Client & Fund Management et membre du Management Team du groupe Redevco, reportant à Andrew Vaugan, CEO du groupe et succédant à Marrit Laning qui occupera désormais le poste de Directrice Strategy & Innovation.

Dans ses nouvelles fonctions, Thierry Cahierre devient ainsi Fund Director en charge des portefeuilles de l’un des plus grands comptes de Redevco, représentant 4,9 milliards d’euros d’actifs sur les 6,7 milliards d’euros d’actifs gérés par le groupe.

Soulignons que Thierry Cahierre conserve sa mission de Head of Global Asset & Development Management et continuera à participer activement à l’amélioration des centres urbains ainsi qu’à la création de lieux de vie « vibrants » et durables, tout en optimisant la valorisation des actifs existants. De plus, étant basé à Paris, il conserve également son rôle de Président pour Redevco France.

Andrew Vaughan, PDG de Redevco : « Je suis très heureux que Thierry prenne le poste de Co-head Client & Fund Management, tout en continuant à assurer la direction internationale Global Asset and Development de notre groupe. Ayant occupé le poste de Managing Director France pendant près de 10 ans, il a eu la responsabilité de projets de renouvellement urbains emblématiques et maintes fois primés. Son expérience sera cruciale pour reconfigurer nos immeubles existants et préparer nos portefeuilles d’actifs aux enjeux du futur. »

Thierry Cahierre, Co-head Client & Fund Management de Redevco : « Diriger de tels fonds implique une grande responsabilité. Ceux-ci constituant presque 75 % de nos actifs, mes ambitions sont de mettre en place une stratégie de transformation importante vers plus de diversité, de mixité et de durabilité. »