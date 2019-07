Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques et pionnière dans le développement de candidats médicaments agissant sur l’interaction entre neurones et cellules gliales, annonce aujourd’hui la réalisation d’un placement réservé à une catégorie de personnes d’un montant d’environ 2,2 millions d’euros via la construction accélérée d’un livre d’ordres (le « Placement »).

Franck Mouthon, Président-Directeur général de Theranexus, déclare : « Je tiens à remercier les investisseurs qui nous ont fait confiance pour initier ce nouveau projet qui constitue une opportunité pour notre portefeuille d’actifs en clinique et pour son potentiel de création de valeur. »

Modalités du Placement

Au titre de ce Placement, la Société émettra 503 270 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles »), à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d’actions (les « BSA » et, avec les Actions Nouvelles, les « ABSA »), soit 16 % du capital avant l’opération et 14 % après, dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, conformément à l’article L. 225-138 du code de commerce et à la douzième résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 20 juin 2019.

Le Placement a ainsi été réservé des personnes physiques ou morales (en ce compris des sociétés), trusts, et fonds d’investissement, ou autres véhicules de placement, quelle que soit leur forme (en ce compris, sans limitation, tout fonds d’investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout FPCI, FCPI ou FIP), de droit français ou étranger, actionnaires ou non de la Société, investissant à titre habituel dans le secteur de la santé ou des biotechnologies

Le prix de souscription des actions THERANEXUS a été fixé à 4,46 euros par ABSA (prime d’émission incluse) par décisions du directeur général, faisant usage de la subdélégation consentie par le conseil d’administration du 10 juillet 2019, lui-même faisant usage de la délégation qui lui a été consentie par l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 20 juin 2019 aux termes de sa 12ème résolution. Ce prix correspondant à la moyenne des cours moyens de l’action THERANEXUS pondérés par les volumes des trois dernières séances de bourse précédant ce jour (i.e. du 8 juillet 2019 au 10 juillet 2019 inclus), diminuée d’une décote de 10%.

Deux (2) BSA donneront à son titulaire le droit de souscrire à une (1) action ordinaire d’une valeur nominale de 0,25€ à un prix égal à 5,57 euros correspondant à 125% du prix d’émission des ABSA, représentant une augmentation de capital d’un montant total de 1.401.606,95 millions euros (prime d’émission incluse), via l’émission d’un nombre de 251.635 actions ordinaires nouvelles de la Société, en cas d’exercice de l’intégralité des BSA. Les BSA ont été valorisés afin que le prix de souscription d’une ABSA et la valeur d’un BSA ne fassent pas apparaître une décote excédant la décote de 30% autorisée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 20 juin dernier. Les BSA pourront être exercés pendant une période de 2 ans à compter de l’émission des ABSA.

Portzamparc (Groupe BNP Paribas) intervient en tant que Chef de file & Teneur de livre du Placement.

Utilisation des fonds levés

Cette augmentation de capital contribuera à renforcer la trésorerie de Theranexus notamment pour sécuriser le programme de développement clinique devant permettre l’enregistrement et la commercialisation du candidat-médicament BBDF 101 dans la maladie de Batten. En effet, Theranexus a annoncé le 27 juin dernier la signature avec la fondation américaine Beyond Batten Disease Foundation d’un accord de principe portant sur le développement, l’enregistrement et la commercialisation de BBDF 101 dans la forme juvénile de la maladie de Batten, une maladie lysosomale neurologique pédiatrique rare et mortelle, d’origine génétique. BBDF 101 est une combinaison propriétaire de médicaments s’appuyant sur deux composés déjà enregistrés tout comme les autres candidats-médicaments de Theranexus en cours de développement clinique dans la maladie de Parkinson, dans les troubles neurocognitifs et dans les douleurs neuropathiques.

Admission des ABSA

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext à Paris sous le code FR0013286259 - ALTHX à compter du 15 juillet 2019. La Société n’a pas l’intention de demander la cotation des BSA.

Le Placement n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.

Actionnariat de la Société à l’issue de l’émission des ABSA

Le capital social de la Société sera composé de 3 622 413 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,25 euros, à l’issue du Placement.

À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement au Placement sera portée à 0,86%. Ainsi, à la suite du règlement-livraison des ABSA, la répartition du capital social de la Société sera, à sa connaissance, la suivante :

Engagement d’abstention et de conservation

Dans le cadre du Placement, la Société a conclu un engagement d’abstention d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison du Placement, sous réserve d’exceptions usuelles.

En outre, les fondateurs et les actionnaires historiques représentant 68,8% du capital social de la Société pré-Placement ont signé un engagement de conservation portant sur la totalité de leurs titres de la Société détenus d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison du Placement, sous réserve (i) d’exceptions usuelles et (ii) pour les actionnaires historiques uniquement, de la possibilité de réaliser des opérations de cession de titres financiers de la Société sur la base d’un prix par action supérieur à 4,46 euros.