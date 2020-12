Theoreim lance ce nouveau fonds dont l’ambition est de donner aux épargnants un accès privilégié aux meilleures opportunités d’investissement en immobilier via une offre de gestion s’appuyant sur la multigestion en totale architecture ouverte. Pythagore est une unité de compte accessible, sans frais d’entrée et sans minimum de souscription exclusivement en unités de compte au sein des contrats d’assurance-vie.

L’objectif de Pythagore est de constituer un portefeuille immobilier diversifié, tant en termes de secteur, de style de gestion ou encore de zones géographiques. Le fonds cible une large typologie de secteurs immobiliers : résidentiel, santé, logistique, locaux d’activité, bureaux, ou encore infrastructures sociales. Pour réaliser sa politique d’investissement, Pythagore sélectionne des fonds d’investissements dont certains sont habituellement réservés aux investisseurs institutionnels, mais également des club-deals ou encore des immeubles détenus en direct et gérés par des partenaires choisis pour leur expertise.

Pythagore est disponible chez un assureur et d’autres référencements sont d’ores et déjà en cours de finalisation. L’unité de compte s’adresse aux investisseurs particuliers recherchant un produit immobilier flexible pour leur assurance-vie en laissant ainsi à la société de gestion le choix des secteurs d’investissement et des zones géographiques. La durée d’investissement recommandée est de 8 ans.

“Notre approche de multigestion en totale architecture ouverte est unique en France. En déployant cette offre de gestion au travers de Pythagore, nous souhaitons simplifier l’investissement immobilier au travers des contrats d’assurance-vie, en proposant une offre permettant aux investisseurs particuliers de confier leur allocation immobilière et son évolution à Theoreim au travers d’un unique véhicule.” commente Romain Welsch, président de la société.