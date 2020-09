A la suite du communiqué de presse du 13 juillet 2020, le fondateur d’ENVEA, François Gourdon, ainsi que les dirigeants de la Société annoncent ce jour la réalisation de la cession en numéraire hors marché et de l’apport en nature, à une société ad hoc dénommée Envea Global et contrôlée ultimement par The Carlyle Group Inc...