Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. lève 1 milliard d’euros via une émission de Green Bond au format subordonné. Il s’agit du premier Green Bond Subordonné émis par une entité italienne.

Cette obligation perpétuelle (PerpNC6) a été émise le 2 février 2022. La 1ère date de Call est le 9 février 2027 et la première date de remboursement est le 9 février 2028. Le Coupon faciale est 2.375%. Le Bond a été émis au prix de 99.586%, faisant ressortir un rendement de 2.450%.

Selon Société Générale Corporate & Investment Banking qui est intervenu en tant que teneur de livre associé pour cette transaction, 82% des allocations ont été attribuées aux Asset Managers & Hedge Funds et 10% aux Assureurs & Fonds de pension.

Le montant levé sera utilisé pour financer et/ou refinancer, en tout ou en partie, des Projets Verts éligibles existants et/ou futurs qui répondent aux critères d’éligibilité. Si, pour une raison quelconque, un projet devient inéligible, il sera remplacé par un autre projet vert éligible dans la mesure du possible. La répartition du montant levé via les obligations vertes entre les nouveaux projets et le refinancement sera inclus dans le reporting annuel.

Les catégories de projets verts éligibles sont : Les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la Qualité, sécurité et résilience des infrastructures de transport d’électricité.

Dans le cadre de la gouvernance de son programme Green Bond, Terna a mis en place un comité dédié aux obligations vertes. Le rôle du comité est d’examiner et valider la sélection des Projets Verts Eligibles.

Terna publiera annuellement sur son site internet un rapport d’allocation ainsi qu’un rapport d’impact, jusqu’à l’affectation complète des fonds reçus via le Green Bond.

Terna a sélectionné Vigeo Eiris pour fournir une Second Party Opinion sur son programme de finance durable, confirmant l’alignement avec les Green Bond Principes publiés par l’ICMA et la taxonomie de l’Union Européenne.