Alsid pour Active Directory est une solution SaaS (Software as a Service) avec une option de déploiement sur site qui surveille la sécurité des systèmes Active Directory en temps réel. La solution permet aux utilisateurs d’identifier et de corriger les vulnérabilités existantes, grâce à ses évaluations dynamiques des niveaux de dangerosité, de complexité, et ses guides de remédiation intégrés. Alsid découvre en continu les nouveaux chemins d’attaque et permet de détecter, en temps réel, les tentatives d’intrusion en cours. La solution se distingue notamment par son architecture n’utilisant ni agent, ni compte à privilèges.

L’exploitation et l’abus des privilèges des utilisateurs Active Directory est l’une des tactiques préférées des attaquants dans de nombreuses cyber-attaques, sophistiquées ou non. Ce risque n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, compte-tenu de la généralisation du télétravail et l’utilisation massive de terminaux personnels pour se connecter aux systèmes d’entreprise. Active Directory joue en effet un rôle essentiel dans la gestion de l’authentification unique (SSO), et est plus que jamais au centre des stratégies de sécurité des entreprises. Les organisations se concentrent ainsi de plus en plus sur la sécurisation des comptes - employés, prestataires de services, comptes système et autres - et de la manière dont leurs accès et autorisations se répercutent dans les environnements informatiques. Dans ce contexte, l’analyse en profondeur d’Active Directory devient un complément stratégique et important à la gestion des vulnérabilités et à l’hygiène des systèmes, notamment dans les environnements cloud et hybrides complexes.

« Le contrôle rigoureux des comptes à privilèges dans l’Active Directory est aussi fondamental pour réduire les risques d’une entreprise que la gestion des mises à jour de sécurité. Comme nous l’avons vu avec les multiples cyber-attaques récentes, du sophistiqué SolarWinds, jusqu’aux ransomwares classiques, les cyber-criminels s’attaquent systématiquement à l’infrastructure Active Directory afin d’augmenter leurs accès et établir leur niveau de persistance, explique Amit Yoran, PDG de Tenable. Nous sommes impressionnés par la visibilité qu’Alsid apporte aux entreprises et sommes impatients de travailler avec leur équipe pour ajouter cet élément essentiel à la Cyber Exposure et à la gestion des risques. »

« Nous avons créé Alsid afin d’aider les organisations à résoudre l’un de leurs plus grands défis de sécurité : sécuriser leur Active Directory, c’est-à-dire l’un des moyens les plus courants utilisé par les cyber-criminels pour se déplacer latéralement dans les systèmes des entreprises, confie Emmanuel Gras, PDG et co-fondateur d’Alsid. Notre nous sommes toujours concentrés sur l’anticipation des futures attaques afin de permettre à nos clients de maintenir leur activité et moyens de production en toute circonstance. Nous pensons que Tenable chérit cette même vision de la cyber-sécurité, et nous sommes ravis d’unir nos forces et d’avoir l’opportunité d’offrir à nos utilisateurs une approche meilleure et plus complète de leur cyber-posture. »

Alsid a été fondée en 2016 par Emmanuel Gras et Luc Delsalle, deux anciens spécialistes de la réponse à incident de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). Les fondateurs d’Alsid rejoindront l’équipe de direction de Tenable et poursuivront le développement de solutions innovantes sur la sécurité d’Active Directory, et l’expansion de nouveaux marchés internationaux.

Aux termes de l’accord, Tenable acquerra Alsid pour un prix d’achat total de 98 millions de dollars en espèces, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat. L’acquisition devrait se conclure au début du deuxième trimestre de 2021, sous réserve des approbations réglementaires et du respect des conditions de clôture habituelles.

Les résultats financiers d’Alsid en 2021 devraient contribuer à environ un point de pourcentage de croissance des revenus et des facturations courantes calculées et devraient augmenter les charges d’exploitation supplémentaires de 15 à 20 millions de dollars, tandis que les flux de trésorerie disponibles devraient être affectés dans une moindre mesure et bénéficiaires en 2022. Nous prévoyons d’engager 3 à 4 millions de dollars de dépenses liées aux acquisitions, y compris frais de transaction au cours des premier et deuxième trimestres 2021. Conformément à nos pratiques précédentes, nous prévoyons d’exclure ces coûts de nos résultats non conformes aux PCGR.